Alegeri în două tururi. Se vrea schimbarea jocului la alegeri. Lovitură în PNL: „Am greșit cu un singur tur” / video

Marian Petrache, lider PNL, s-a declarat în favoarea alegerii primarilor în două tururi de scrutin.

Într-un dialog cu Bogdan Chirieac, la DC News, liderul PNL Marian Petrache a opinat în favoarea revenirii la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, deoarece gradul de înlocuire este foarte mic.

„Chiar cred într-o măsură care să creeze presiune pe primari, în sensul bun al cuvântului. Cred că trebuie să ne întoarcem la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Gradul de înlocuire, astăzi, al primarilor e de 5 - 6%. Ai putea zice că toți primarii sunt foarte performanți, dar dacă te uiți pe scoruri sunt mulți primari care ies cu 15 - 20% din cei care vin la vot, nu mai vorbesc de toți cei cu drept de vot. Sunt mulți candidați, mai ales la țară, fiecare ia câte 5 - 7% și se diluează votul“, a explicat Marian Petrache.

„Dar știți că ideea cu alegerea primarilor într-un singur tur a fost a PNL-ului“, a intervenit Bogdan Chirieac.

„Trebuie să ne asumăm că am făcut o greșeală. Cred cu tărie în alegerea în două tururi, fiindcă va pune presiune pe primari, așa cum mediul de afaceri ar trebui să pună presiune pe clasa politică, astfel încât se se gândească de 20 de ori atunci când numește un om pe o funcție. Astăzi poate fi numit oricine pe orice funcție, că nu-i niciun fel de problemă“, a mai zis Marian Petrache, lider național-liberal.

Precizările lui Marian Petrache vin în contextul în care, ca urmare a întâlnirii pe care au avut-o săptămâna trecută, la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, primarii au anunțat că pe 8 septembrie va fi grevă generală a primăriilor. Anunțul a fost făcut de Dan Cârlan, liderul Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România.

Primarii sunt revoltați pentru că Guvernul intenționează să blocheze și investițiile din PNRR pentru aleșii locali, după ce a suspendat și finanțarea mai multor proiecte din Anghel Saligny și vrea creșterea impozitelor locale cu până la 75%.

