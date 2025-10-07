Cu cine se războiește Drulă și-n numele cui? Candidatul invizibil pentru București are 3-0. Manipularea a pierdut la masa verde

Cătălin Drulă, cel care s-a erijat în candidat pentru București înainte de vreo înțelegere în coaliție sau de vreun anunț oficial al partidului, își face campanie intensă pe Facebook, de promovare pentru București, preocupat intens de problemele bucureștenilor. Din când în când, el se ceartă cu PSD-ul. Acum, se pare că social-democrații sunt de vină pentru neorganizarea rapidă a alegerilor locale pentru București, pentru scaunul lăsat liber de Nicușor Dan.

Problema e de fapt alta: PSD a spus clar că dacă PNL și USR se aliază pentru București, social-democrații părăsesc coaliția de guvernare. Și nu a spus asta de ieri.

De fapt, doar USR-ul a lăsat să se înțeleagă că ar exista un astfel de scenariu pentru București. Acel USR care nu are nicio reacție la răzvrătirile lui Cătălin Drulă, care se ceartă cu un Sorin Grindeanu ce nici nu-l bagă în seamă. Nici nu ar avea de ce.

Sorin Grindeanu a spus foarte clar: sunt două probleme în discuție. Pe de o parte, avem alegerile locale anticipate pentru funcția de primar general al Capitalei și modul de stabilire a candidaților. Cu privire la acest aspect, liderul PSD a declarat, cât se poate de limpede, că nu este atributul său, al președintelui interimar al PSD, să decidă acest lucru, data alegerilor locale anticipate fiind un atribut al Guvernului, respectiv al premierului, care transmite informația prin Hotărâre de Guvern. La nivelul PSD, decizia luată este că dacă PNL și USR vor merge cu un candidat comun, social-democrații se vor plasa în afara coaliției de guvernare. Nicidecum PSD nu se opune datei alegerilor, așa cum manipulativ lasă se înțeleagă - sau chiar acuză - unii reprezentanți ai partenerilor din coaliție. PSD se opune unui candidat comun al celorlalte partide din alianța de guvernare.

Acum, USR-ul pare că are totuși o tactică de influențare - cel puțin, având în vedere cum sunt rostogolite declarațiile lui Cătălin Drulă, care vrea să transmisă un mesaj, prin omisiunea declarațiilor inițiale, față de care el, aparent, oferă o replică tăioasă - așa cum ne-a obișnuit de când s-a aflat în biroul lui Nicușor Dan, ales președinte.

Să-i amintim domnului Drulă că scaunul de primar general nu e tron și nu se lasă moștenire?