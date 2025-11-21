Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?

Președintele Nicușor Dan s-a referit la situația candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, după ultimul sondaj.
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar trebui să se retragă candidatul USR, Cătălin Drulă, din cursa pentru Primăria Municipiului București. El a râs și a ridicat întrebarea: ”Pentru Anca Alexandrescu?”.
Întrebat în continuare despre susținerea unui candidat pentru București, președintele Nicușor Dan a afirmat că el este un bucureștean cu un singur vot, referindu-se la un profil de candidat pe care-l consideră bun pentru viitorul Capitalei.
”Eu sunt un bucureștean care are un vot și un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, și-ar dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze” a spus președintele Nicușor Dan, cu referire la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București.
Amintim că, în urmă cu o zi, rezultatele unui sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei a aprins spiritele în spațiul public, după ce Cătălin Drulă a fost creditat cu un procent sub cel al Ancăi Alexandrescu, de aici și întrebarea ironică a președintelui Nicușor Dan.
Sondajul invocat arată o intenție de vot de 26,6% pentru Daniel Băluță (PSD), 24,2% pentru Ciprian Ciucu (PNL), 19,1% - Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) - 11,6%.
Citește și: EXCLUSIV Sondaj INSCOP alegeri București, cu Alexandrescu în fața lui Drulă. Ștefureac, replică după acuzațiile lui Voiculescu: Ridicolul...
Președintele Nicușor Dan afirmă astăzi că el reprezintă un singur vot în procesul electoral pentru București. Dar el este cel care a lăsat scaunul liber la Primăria Municipiului București, tot el fiind cel în care românii au cea mai mare încredere astăzi.
Citește aici: SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
În acest context, președintele țării, Nicușor Dan, nu vorbește pe persoană fizică, așa cum îi place să se delimiteze adesea, ci face declarații în calitate de:
În final, amintim poza prin care Cătălin Drulă s-a lansat în cursa pentru Primăria Capitalei, odată de Nicușor Dan a preluat mandatul de la Palatul Cotroceni:
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu