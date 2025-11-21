Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar trebui să se retragă candidatul USR, Cătălin Drulă, din cursa pentru Primăria Municipiului București. El a râs și a ridicat întrebarea: ”Pentru Anca Alexandrescu?”.

Alegeri București 2025: Pe cine votează Nicușor Dan

Întrebat în continuare despre susținerea unui candidat pentru București, președintele Nicușor Dan a afirmat că el este un bucureștean cu un singur vot, referindu-se la un profil de candidat pe care-l consideră bun pentru viitorul Capitalei.

”Eu sunt un bucureștean care are un vot și un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, și-ar dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze” a spus președintele Nicușor Dan, cu referire la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București.

Amintim că, în urmă cu o zi, rezultatele unui sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei a aprins spiritele în spațiul public, după ce Cătălin Drulă a fost creditat cu un procent sub cel al Ancăi Alexandrescu, de aici și întrebarea ironică a președintelui Nicușor Dan.

Sondajul invocat arată o intenție de vot de 26,6% pentru Daniel Băluță (PSD), 24,2% pentru Ciprian Ciucu (PNL), 19,1% - Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) - 11,6%.

Nicușor Dan, un singur vot, dar politicianul în care au românii cea mai mare încredere

Președintele Nicușor Dan afirmă astăzi că el reprezintă un singur vot în procesul electoral pentru București. Dar el este cel care a lăsat scaunul liber la Primăria Municipiului București, tot el fiind cel în care românii au cea mai mare încredere astăzi.

În acest context, președintele țării, Nicușor Dan, nu vorbește pe persoană fizică, așa cum îi place să se delimiteze adesea, ci face declarații în calitate de:

președinte al țării

fost primar general al Municipiului București

politicianul în care românii își pun cea mai mare încredere

politicianul cel mai cunoscut la ora actuală în România

În final, amintim poza prin care Cătălin Drulă s-a lansat în cursa pentru Primăria Capitalei, odată de Nicușor Dan a preluat mandatul de la Palatul Cotroceni: