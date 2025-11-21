€ 5.0889
DCNews Politica Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Data actualizării: 12:32 21 Noi 2025 | Data publicării: 12:15 21 Noi 2025

BREAKING NEWS Nicușor Dan râde întrebat dacă ar trebui să se retragă Cătălin Drulă: Pentru Anca Alexandrescu?
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan catalin drula Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală a Capitalei. Sursa foto: AGERPRES
 

Președintele Nicușor Dan s-a referit la situația candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, după ultimul sondaj.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar trebui să se retragă candidatul USR, Cătălin Drulă, din cursa pentru Primăria Municipiului București. El a râs și a ridicat întrebarea: ”Pentru Anca Alexandrescu?”. 

Alegeri București 2025: Pe cine votează Nicușor Dan

Întrebat în continuare despre susținerea unui candidat pentru București, președintele Nicușor Dan a afirmat că el este un bucureștean cu un singur vot, referindu-se la un profil de candidat pe care-l consideră bun pentru viitorul Capitalei. 

”Eu sunt un bucureștean care are un vot și un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, și-ar dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze” a spus președintele Nicușor Dan, cu referire la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București. 

Amintim că, în urmă cu o zi, rezultatele unui sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei a aprins spiritele în spațiul public, după ce Cătălin Drulă a fost creditat cu un procent sub cel al Ancăi Alexandrescu, de aici și întrebarea ironică a președintelui Nicușor Dan. 

Sondajul invocat arată o intenție de vot de 26,6% pentru Daniel Băluță (PSD), 24,2% pentru Ciprian Ciucu (PNL), 19,1% - Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), Cătălin Drulă (USR) - 11,6%. 

Citește și: EXCLUSIV Sondaj INSCOP alegeri București, cu Alexandrescu în fața lui Drulă. Ștefureac, replică după acuzațiile lui Voiculescu: Ridicolul...

Nicușor Dan, un singur vot, dar politicianul în care au românii cea mai mare încredere

Președintele Nicușor Dan afirmă astăzi că el reprezintă un singur vot în procesul electoral pentru București. Dar el este cel care a lăsat scaunul liber la Primăria Municipiului București, tot el fiind cel în care românii au cea mai mare încredere astăzi. 

Citește aici: SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză

În acest context, președintele țării, Nicușor Dan, nu vorbește pe persoană fizică, așa cum îi place să se delimiteze adesea, ci face declarații în calitate de: 

  • președinte al țării
  • fost primar general al Municipiului București 
  • politicianul în care românii își pun cea mai mare încredere 
  • politicianul cel mai cunoscut la ora actuală în România

În final, amintim poza prin care Cătălin Drulă s-a lansat în cursa pentru Primăria Capitalei, odată de Nicușor Dan a preluat mandatul de la Palatul Cotroceni: 

