Cine este Anca Alexandrescu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei

Anca Alexandrescu este cunoscută publicului drept moderatoare a emisiunii ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus. Acum, se află în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei, în cadrul alegerilor locale de la Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie 2025.

Cum se prezintă Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu se prezintă ca fiind un candidat independent, deși este susținută de partidul AUR la alegerile de la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu spune că vrea să poarte un dialog deschis cu cetățenii fără ”prejudecăți politice”. Depunerea candidaturii ei la Biroul Electoral Municipal a avut loc pe 14 noiembrie 2025, iar, potrivit declarațiilor sale, a strâns semnăturile necesare.

CV-ul Ancăi Alexandrescu

Anca Alexandrescu este fiica reputatului jurnalist Horia Alexandrescu.

Studii: A absolvit Școala Superioară de Jurnalistică. Are licență în Drept la Universitatea Ecologică din București. De asemenea, a făcut studii de masterat: studii media / științe politice / comunicare.

A absolvit Școala Superioară de Jurnalistică. Are licență în Drept la Universitatea Ecologică din București. De asemenea, a făcut studii de masterat: studii media / științe politice / comunicare. Experiență profesională: A început cariera în presă în anul 1994, ca jurnalist: a lucrat la „Ziua”, „Ultimul Cuvânt” și „Evenimentul Zilei”. În 1996, a devenit purtător de cuvânt pentru PDSR (actual PSD) în campania alegerilor locale.

A început cariera în presă în anul 1994, ca jurnalist: a lucrat la „Ziua”, „Ultimul Cuvânt” și „Evenimentul Zilei”. În 1996, a devenit purtător de cuvânt pentru PDSR (actual PSD) în campania alegerilor locale. A fost consilier de comunicare pentru mai mulți lideri PSD: Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea.

A lucrat și la Primăria București, ca și „consilier personal pe probleme de comunicare și mass-media” pentru primarul Sorin Oprescu.

A avut roluri de comunicare la Guvern: consilier al prim-ministrului (statut diferit, depinde de perioadă)

A fost director de comunicare la KazMunayGas / Rompetrol, conform CV-ului său.

A ocupat poziții în consilii de supraveghere / administrație: de exemplu, CV-ul de la Romaero arată implicare în board.

Este jurnalistă la Realitatea Plus, moderatoare a emisiunii „Culisele statului paralel”.

Roluri politice / publice pentru Anca Alexandrescu

A fost consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă.

A fost implicată în strategii de comunicare electorală și campanii politice PSD (prin roluri de consiliere și PR).

În prezent, și folosește experiența sa politică + media pentru candidatura la Primăria Capitalei (2025).

Programul electoral al Ancăi Alexandrescu pentru Primăria București

Anca Alexandrescu spune că a decis să candideze după ”6 ani în care a realizat o emisiune în care a discutat problemele românilor” și simte nevoia să ”facă mai mult” decât să discute la TV. Pe lângă partidul AUR, Anca Alexandrescu este susținută de PNȚCD și alte formațiuni politice, conform declarațiilor lui George Simion.

Programul electoral al Ancăi Alexandrescu are accent pe reforma administrativă, transparență și luptă cu structurile pe care le consideră corupte sau paralele.

Anca Alexandrescu vrea ”ordine în București” și eficiență administrativă

La depunerea candidaturii, Anca Alexandrescu a spus că vrea o administrație eficientă și transparentă. Promite implicarea cetățenilor în decizii: „Consiliul meu local va fi format din cetățeni.” Vrea să redirecționeze banii publici către proiecte „utile” pentru bucureșteni, tăind risipa în proiecte „care nu sunt utile cetățenilor”.

Anca Alexandrescu spune că luptă împotriva ”statului paralel”

Unul dintre principalele mesaje ale campaniei: Alexandrescu spune că vrea să „dea lovitura de grație statului paralel”. Ea susține că cunoaște „în adâncime” mecanismele statului român (pentru că a lucrat în administrație) și vrea să reformeze modul în care funcționează aparatul administrativ local / central.

Campanie ”modestă” și apropiere de oameni

Alexandrescu declară că va avea o campanie modestă, respectiv nu vrea afișe uriașe, nu va cheltui mult pe publicitate media, ci preferă să meargă ”în mijlocul cetățenilor” și să discute direct cu oamenii.

Siguranța traficului și transport

Pe site-ul său oficial, Anca Alexandrescu vorbește despre implementarea unui “sistem de management integrat al traficului” care ar reduce timpul de deplasare cu aproximativ 30%. Anca Alexandrescu vrea reorganizarea transportului public. Ea susține integrarea Metrorex și STB într-un sistem comun, trasee mai eficiente, linii expres și benzi dedicate. Aceste măsuri implică și o planificare ce poate contribui la mai multă siguranță rutieră, prin scăderea aglomerației și prin transport public mai fiabil.

Parte din viziunea ei este transformarea Capitalei într-un oraș inteligent “Smart City”, cu platforme digitale, “date deschise” și monitorizare. Pe site-ul ei se menționează utilizarea tehnologiei pentru a face orașul mai eficient, cu sisteme inteligente de semaforizare sau de gestionare a traficului.

Familia Ancăi Alexandrescu

Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, din ultima relație are doi copii, un băiat și o fată, gemeni, pe nume Radu și Maria. Primul soț al Ancăi Alexandrescu a fost jurnalistul Dan Andronic, iar al doilea a fost Adrian Diță, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Nu se știu detalii despre când a avut loc divorțul cu al doilea soț și nici despre motivele care au stat în spatele deciziei. De asemenea, Anca Alexandrescu a format un cuplu și cu senatorul Mihai Fifor, de care s-a despărțit în 2018. De atunci, nu se cunosc detalii exacte despre viața sentimentală a Ancăi Alexandrescu.

Unde locuiește Anca Alexandrescu și ce scrie în declarația de avere / informațiile raportate despre avere

Potrivit site-ului său oficial, Anca Alexandrescu s-a născut în București, ”în mijlocul Bucureștiului, într-o casă aflată în apropiere de Piața Romană”.

Conform aceleași surse, Anca Alexandrescu a copilărit în Drumul Taberei, cartierul plin de militari și muncitori pe platforma industrială din vestul Bucureștiului.

Venituri recente

Nu ar exista o declarație de avere completă și publică recentă a Ancăi Alexandrescu, însă potrivit informațiilor apărute în presă, Anca Alexandrescu încasează aproximativ 5.738 lei pe lună în prezent, proveniți din colaborări cu Realitatea Media SA și agenția de publicitate Graffiti Red SRL.

Venituri din perioada 2016–2017

Dintr-o declarație de avere mai veche, din anul 2018, reiese că a avut un contract cu KazMunayGas (KMGI) între iunie 2016 și mai 2017. Suma declarată în documentele oficiale este confidențială, dar potrivit unor surse ar fi câștigat aproximativ 575.000 lei net în acel an, respectiv aproximativ suma de 10.000 euro net pe lună.

Alte venituri raportate în perioada respectivă ar fi fost: aproximativ suma de 110.000 lei de la Camera Deputaților, aproximativ 20.000 lei de la Fondul Român de Contragarantare, aproximativ 23.000 lei de la IOR SA și aproximativ 7.000 lei de la Romarm. Informațiile sugerează că Anca Alexandrescu a avut venituri mai mari în trecut, dar acum are un profil financiar mai ”modest”.

Vezi și - Candidați la primăria București 2025. Lista finală a candidaturilor la alegerile locale