Data actualizării: 23:57 28 Oct 2025 | Data publicării: 23:46 28 Oct 2025

Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu candidează: E ultima săptămână când fac emisiune
Autor: Andrei Itu

anca-alexandrescu_57579200 Anca Alexandrescu/ Realitatea Plus
 

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a anunțat, marți seară, că intră în cursa pentru Primăria Municipiului București.

Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru București

”Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București, și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile”, a declarat, marți seară, Anca Alexandrescu.

Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: Nu am furat

”Nu am de gând să trișez în această campanie. Vreau să fac o campanie onestă, printre oameni. Nu mă voi apuca să fac pizza, nu concurez cu domnul Drulă. Eu gătesc de ani de zile și gătesc zilnic. Nu mă voi apuca nici să dansez cu domnul Băluță. Nu mă voi schimonosi în fel și chip doar ca să obțin voturi. Cu afișe uriașe. Cu bani aruncați. Nici nu am banii aceștia”, a mai spus Anca Alexandrescu.

”Nu am furat. Nu am făcut absolut nimic de care să îmi fie rușine. Peste tot pe unde am fost am făcut tot ce am putut în interesul oamenilor”, a adăugat ea, emoționată, în timp ce era în direct, la emisiunea pe care o moderează la Realitatea Plus.

Vezi și - Daniel Băluță, validat de PSD drept candidat la Primăria Capitalei

