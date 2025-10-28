€ 5.0844
Data actualizării: 13:24 28 Oct 2025 | Data publicării: 13:24 28 Oct 2025

Daniel Băluță, validat de PSD drept candidat la Primăria Capitalei
Autor: Ioan-Radu Gava

Daniela Baluta Foto: Agerpres
 

Daniel Băluță a fost validat, marți, drept candidat la funcția de primar al Capitalei de către PSD.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, marţi, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei, scrie Agerpres.

Potrivit unor surse social-democrate, Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi de CPN pentru această candidatură.

Gabriela Firea, gest elegant față de Băluță: Pentru ca Daniel să nu treacă prin ce am trecut eu

Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, iar candidatura trebuie să fie validată de Consiliul Politic Naţional, a informat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

"Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe şi urmare a deciziei pe care o ştiţi deja anunţată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi - şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti", a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Băluţă va prelua, de asemenea, funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti în locul Gabrielei Firea.

