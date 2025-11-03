€ 5.0861
Data actualizării: 21:12 03 Noi 2025 | Data publicării: 20:40 03 Noi 2025

Anca Alexandrescu, replică pentru Călin Georgescu
Autor: Ioana Dinu

anca alexandrescu Inquam Photos / Octav Ganea
 

Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că nu susține pe nimeni la Primăria București.

Anca Alexandrescu a venit cu replica: „M-ați întrebat dacă îl voi implica și în campania pentru București. Este o relație de prietenie, iar eu am spus acest lucru public. Am și primit o amendă de la CNA pentru asta... prima amendă dată vreodată de CNA pentru o relație de prietenie.

Eu nu i-aș cere niciodată domnului Georgescu un astfel de gest. O relație de prietenie rămâne o relație de prietenie. Dacă domnul Georgescu a făcut această declarație, a făcut-o pentru că așteaptă de la cei care l-au susținut să facă ceva concret. El nu face altceva decât să fie consecvent cu ceea ce a spus și la alegerile prezidențiale, cred că vă amintiți, a transmis atunci un mesaj asemănător. Acum, domnul Georgescu așteaptă de la cetățenii care gândesc la fel ca noi să se implice și să schimbe ceva.

Mai mult decât atât, vreau să subliniez următorul lucru: Tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu, pentru mișcarea suveranistă, pentru AUR și pentru toți românii care iubesc această țară și implicit Bucureștiul am făcut din suflet și din credință. Chiar cred în aceste lucruri și am fost crescută în acest spirit”.

De asemenea, George Simion a zis:

„În ceea ce privește întrebarea despre domnul Călin Georgescu, poziția dumnealui este pe deplin justificată. Ca victimă a acestui regim hibrid din România, nu mai are încredere în sistemul electoral și în organizarea de alegeri libere. Este un punct de vedere perfect legitim.

Trăim într-o țară în care s-au anulat alegeri, iar opoziția este ținută departe de orice funcție de conducere. Bucureștenii și buzoienii vor merge la vot, iar dacă s-au săturat de actuala guvernare, nu vor vota cu reprezentanții ei. La București candidează trei reprezentanți ai guvernului... iar, din ce vedem, populația României a început să înțeleagă foarte bine acest lucru”.

Călin Georgescu a vorbit despre alegerile pentru Primăria Capitalei, din data de 7 decembrie 2025


Într-un videoclip publicat duminică seara pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a vorbit despre alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie 2025 și despre diverse partide sau candidați care vorbesc în numele lui.

„Nu am cerut niciunui partid nou sa vechi să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face, alege minciuna“, a spus Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale nu susține pe nimeni în bătălia pentru Capitală, deoarece consideră alegerile din 7 decembrie ilegitime și le transmite bucureștenilor „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă“.

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui“, a zis Călin Georgescu.

VEZI ȘI: Reacția AUR după declarațiile lui Georgescu privind alegerile din Capitală. Petrișor Peiu: Are foarte multă frustrare 

calin georgescu
anca alexandrescu
primaria bucuresti
