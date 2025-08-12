Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate

Printre persoanele afectate s-au numărat turişti şi locuitori din zonele Playa de Atlanterra şi Playa de Bolonia, la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de centrul oraşului Tarifa, a anunţat luni ministrul de Interne al regiunii Andaluzia, Antonio Sanz, transmite agenţia DPA.

Unde au izbucnit flăcările



Conform informaţiilor oficiale, flăcările au izbucnit luni dimineaţă în pădurile de eucalipt şi de pin din munţii Sierra de la Plata. Incendiul s-a răspândit rapid spre zona de coastă. Peste 100 de membri ai serviciilor pentru intervenţii de urgenţă se luptau cu flăcările, la sol, luni seară. Ei erau ajutaţi de 14 avioane şi elicoptere pentru stingerea flăcărilor.

Vânturi puternice





Vânturile puternice, cu rafale de până la 50 de kilometri pe oră, au îngreunat eforturile de stingere a incendiului. În urmă cu mai puţin de o săptămână, regiunea din jurul oraşului Tarifa, din provincia Cadiz, a fost afectată de un incendiu forestier. Mai multe hoteluri, aşezări şi un camping din La Pena au fost evacuate, iar aproximativ 1.500 de turişti şi locuitori au fost transportaţi în zone sigure.



Flăcările, care au fost stinse abia în urmă cu două zile, au distrus o suprafaţă relativ mică - 280 de hectare - însă au provocat mare îngrijorare în rândul autorităţilor.

Incendii în Andaluzia, Castilia-Leon, Castilia-La Mancha, Extremadura, Galicia şi Madrid





Potrivit agenţiei EFE, trei persoane au fost rănite şi mii de oameni au fost evacuaţi în urma incendiilor în continuare active în şase comunităţi autonome din Spania: Andaluzia, Castilia-Leon, Castilia-La Mancha, Extremadura, Galicia şi Madrid.



În regiunea Madrid, un bărbat a suferit arsuri pe 98% din suprafaţa corpului în incendiul care a izbucnit luni după-amiază în localitatea Tres Cantos. Două cartiere situate în apropierea locului în care a izbucnit incendiul, Soto de Vinuelas şi Fuente El Fresno, au fost evacuate.



În Galicia, guvernul regional a activat nivelul 2 de alertă în urma incendiului care afectează Chandrexa de Queixa, în provincia Ourense, în contextul în care flăcările s-au apropiat de zonele populate. Incendiul, care a izbucnit vineri, a distrus peste 3.000 de hectare şi avansează necontrolat prin Macizo Central din Ourense.



În Castilia-Leon, opt localităţi au fost evacuate din cauza celor două incendii forestiere de gravitate maximă declarate în provincia Zamora. Focul a distrus deja mii de hectare şi mai multe structuri, iar locuitorii localităţilor evacuate au fost transferaţi în alte localităţi din apropiere, notează marţi EFE.



În Castilia-La Mancha, s-a solicitat activarea Unităţii Militare de Urgenţă (UME) din cauza incendiului care a izbucnit luni în localitatea Navalmoralejo, din provincia Toledo, care afectează şi teritoriul Extremadura, scrie Agerpres.

