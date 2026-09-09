Abonament lunar pentru reparații mici sau pentru siguranța energetică a locuinței, direct pe factura de energie, oferite de PPC 

Într-o locuință mereu e câte ceva de făcut, de reparat. Iar meșterii buni se găsesc greu sau deloc în ziua de azi. Chiar dacă aparatele din casă nu se defectează, uneori apar situații imprevizibile – întreruperi sau fluctuații de curent – care ne pot da peste cap treburile de zi cu zi.

O centrală care se oprește în mijlocul nopții, un laptop care rămâne fără curent în timpul unei videoconferințe de la birou, un televizor care se închide în timpul emisiunii preferate, un frigider dezghețat, cu produse alterate pot crea disconfort oricui. De aceea, nevoia de a ne proteja aparatele esențiale din locuință și siguranța energetică devin tot mai importante.

Abonament pentru mici reparații în casă – Asistență Basic

Robinetul care picură de câteva zile, o priză care atârnă din perete, geamul termopan care nu mai închide bine, ușa care scârțâie sau nu se mai închide bine, lustra veche care trebuie înlocuită sunt probleme de care oricine se lovește în casă, dar pe care le amână fie pentru că sunt alte reparații mai importante de făcut, fie pentru că nu găsesc un meșter de încredere. PPC Energie vine cu o soluție concretă pentru aceste situații, singura de acest fel din partea unui furnizor de energie din România: Asistență Basic, un abonament lunar care acoperă reparațiile mici din locuință, pe bază de programare, fără costuri neprevăzute, disponibil atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți PPC cu un contract activ de electricitate și/sau gaze naturale.

Abonamentul costă 17 lei pe lună (TVA inclus) și include două intervenții pe an la domiciliu, fiecare acoperind lucrări în valoare de până la 750 lei (fără TVA) — deplasare, manoperă și materiale consumabile incluse, cu un plafon anual de până la 1.500 lei. Sunt acoperite lucrări programate de reparații, mentenanță preventivă, reparații uzuale de zi cu zi și constatări tehnice pentru instalații electrice, sanitare, de gaz, sisteme de climatizare, centrale termice, încuietori, feronerie, tâmplărie termoizolantă, calorifere, robineți, corpuri de iluminat și baterii sanitare.

Contractul se încheie pe o perioadă de 24 de luni, iar programarea lucrărilor se face telefonic, printr-un număr disponibil 24/24, pus la dispoziție de PPC Energie. Serviciul este disponibil la nivel național, cu o singură excepție: revizia de întreținere a centralei termice este oferită în prezent doar în județele București, Ilfov, Constanța și Timiș. Abonamentul poate fi contractat integral online, prin completarea unui formular în câteva minute și semnătură digitală — mai multe detalii la adresa: https://www.ppcenergy.ro/servicii-pentru-casa/asistenta/asistenta-basic/

Abonament pentru siguranța energetică a casei – Protect Power 360

Pe lângă Asistență Basic, PPC Energie a adăugat în portofoliul de servicii de asistență pentru casă și Protect Power 360, un abonament lunar care combină intervențiile de urgență cu protecția financiară împotriva supratensiunii și suprasarcinii.

Protect Power 360 acoperă servicii de asistență pentru intervenții și reparații la aer condiționat, centrală termică, boiler electric, instalație electrică și instalație de gaz, prin două intervenții anuale de urgență, fiecare în valoare maximă de 750 lei per intervenție (fără TVA), cu deplasare, manoperă și materiale consumabile incluse, disponibile la nivel național.

Abonamentul include și o asigurare împotriva suprasarcinii și supratensiunii pentru produsele electronice și electrocasnice cu o vechime de până la 9 ani, bunurile asigurate fiind acoperite până la o sumă de 10.000 lei pe an de asigurare. Contractul se încheie pe o perioadă de 24 de luni, iar abonamentul costă 18 lei pe lună (TVA inclus). Pe această pagină găsești detalii despre Protect Power 360: https://www.ppcenergy.ro/servicii-pentru-casa/asistenta/servicii-protect-360/

Abonamente pentru alte situații de urgență

Pentru intervenții de urgență sau specifice, PPC Energie are în portofoliu mai multe servicii de asistență pe care le pune la dispoziția clienților rezidențiali.

Pentru cei care au nevoie de protecție specifică pentru instalația de gaz și centrala termică, PPC oferă serviciile Service Gaz Basic și Service Gaz Plus, care includ verificarea tehnică periodică a instalației de gaz și a centralei termice, respectiv intervenții anuale pentru reparații.

Clienții care doresc o soluție combinată — reparații casnice și protecție financiară pentru situații neprevăzute — pot opta pentru Protect 360 Light sau Protect 360 Plus (distincte de Protect Power 360), abonamente care includ intervenții anuale pentru diverse tipuri de lucrări casnice și o asigurare gratuită ce acoperă plata facturilor de energie sau gaze naturale în valoare de până la 225 lei/lună.

Pentru aparatele de aer condiționat, PPC Energie pune la dispoziție serviciile Service AC Clean, disponibile în variante pentru unul, două sau trei aparate, care includ o intervenție anuală de curățare și igienizare, precum și intervenții anuale pentru reparații ale aparatelor și ale instalației electrice. Toate aceste servicii pot fi contractate online, prin cele aproximativ 80 de magazine PPC Energie din toată țara, call center sau consultanții door-to-door.

Reducere de 50% timp de 12 luni la următorul abonament de servicii PPC Energie pentru protecția casei

Până la 7 octombrie 2026, PPC Energie oferă o reducere de 50% timp de 12 luni la achiziția unui abonament -pe doi ani din portofoliul de servicii pentru protecția casei : Asistență Basic, Protect Power 360, Service Gaz Basic, Service Gaz Plus, Protect 360 Light, Protect 360 Plus, Service AC Clean, Service AC Clean Duo și Service AC Clean Trio. Promoția este valabilă atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți cu un contract activ de energie electrică și/sau gaze naturale.