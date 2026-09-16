„Bun negociator și diplomat” în CV, absent din fața oierilor. Ce salariu are Alexandru Bociu, numit în funcție la numai 33 de ani. Protestarii nu pleacă până când șeful ANSVSA nu e demis

Ce salariu are Alexandru Bociu

„Bun negociator și diplomat” în CV, absent din fața oierilor. Sau altfel spus... Alexandru Bociu, traseul fulgerător de la consilier la șef al ANSVSA la doar 33 de ani.

Și pentru că oierii nu vor pleca din Piața Victoriei până când Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, vinovat pentru criza de astăzi, ne-am gândit să vă spunem mai multe despre el.

Mai ales că am observat că despre omul care a declanșat criza... nimeni nu suflă un cuvânt. Nimeni nu-i cere demisia lui Alexandru Bociu, președintele ANSVSA. În afară de oierii supărați.

Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2024, Alexandru Bociu are trei locuințe... o casă de 75 de metri pătrați în Drăgășani și două apartamente în București, cu suprafețe de 53, respectiv 67 de metri pătrați. În document mai apar trei terenuri cu o suprafață cumulată de 19.366 de metri pătrați, dintre care unul agricol, de 1,75 hectare, moștenit în județul Vâlcea. Locuințele și le-a cumpărat: una în 2014, alta în 2018 și alta în 2021.

Alexandru Bociu a încasat de la ANSVSA 116.808 lei într-un an, ceea ce înseamnă o medie de 9.734 de lei pe lună. Soția sa a declarat venituri salariale totale de 142.953 de lei, cea mai mare parte provine din funcția de director la Autoritatea pentru Digitalizarea României.

La acestea se adaugă 1.500 de lei din chirii și alocația copilului, în valoare de 3.072 de lei.

În mai puțin de trei luni, Alexandru Bociu a trecut de la funcția de consilier la conducerea uneia dintre cele mai importante autorități ale statului

Alexandru Nicolae Bociu a ajuns la conducerea ANSVSA la 33 de ani. A avut o ascensiune extrem de rapidă în interiorul instituției. A absolvit Facultatea de Medicină Veterinară în 2014, iar în ianuarie 2015 s-a angajat consilier în cadrul Serviciului Antifraudă al DSVSA Vâlcea.

În noiembrie 2015, Alexandru Bociu a devenit consilier în cadrul Direcției Poliția Sanitar-Veterinară din ANSVSA, funcție pe care a ocupat-o până în 2018. Între august 2018 și noiembrie 2021, ca simplu consilier în Serviciul Metodologie, Planificare, Strategie și Control Operativ.

În noiembrie 2021 a urmat saltul spectaculos. Alexandru Bociu a fost numit vicepreședinte al ANSVSA, cu rang de subsecretar de stat. Funcția de vicepreședinte a fost însă doar o scurtă escală. La 22 noiembrie 2021, după numai câteva săptămâni, a devenit președinte interimar al Autorității. La 9 februarie 2022, Alexandru Bociu a fost numit oficial președinte al ANSVSA, cu rang de secretar de stat. Avea numai 33 de ani.

„Bun negociator și diplomat” în CV, absent din fața protestatarilor



În CV, Alexandru Bociu scrie că este un „bun negociator și diplomat”. Mai spune că are capacitatea de a orienta, organiza, coordona și motiva o echipă. Enumeră printre calitățile sale... rezistența la stres, capacitatea de a lucra sub presiune, comunicarea și puterea de decizie.

Aceste calități autodeclarate sunt doar minciuni de CV. În timp ce oierii protestează în Piața Victoriei și cer inclusiv demiterea sa, președintele ANSVSA nu a ieșit în fața acestora pentru a le explica deciziile instituției și pentru a purta o negociere directă. Diplomația și capacitatea de negociere menționate în CV par să nu fi depășit ușa biroului.