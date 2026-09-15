Cum a reușit Băsescu să-i liniștească pe fermieri în trecut: Soluția poate fi folosită și astăzi / Mesaj pentru Bolojan și Nicușor Dan

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Traian Băsescu a povestit cum a reușit să-i liniștească pe fermierii care au protestat în timpul mandatului său și a spus că aceeași soluție poate fi folosită și astăzi.

Fermierii s-au strâns în Piața Victoriei și cer măsuri urgente din partea decidenților pentru problemele cu care se confruntă. Aceștia acuză Guvernul că măsurile luate în ultimul an pun în pericol afacerile agricole. Un fermier supărat a spus că „măcar Băsescu a avut curajul să vină în mijlocul nostru”, iar fostul președinte al țării a vorbit despre acest subiect.

Întrebat de jurnalista Cristina Șincai cum a fost atunci și ce trebuie făcut acum, Traian Băsescu a răspuns că este nevoie de dialog cu fermierii. El a criticat Guvernul pentru lipsa unor măsuri de informare cu privire la necesitatea vaccinării și a spus că premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan nu trebuie să se teamă să discute direct cu fermierii.

„Trebuie vorbit cu ei. Știu că atunci, tot așa, se adunaseră în Piața Victoriei, nu au putut avea dialog, au venit la Cotroceni și am ieșit și am vorbit cu ei.

Soluția forței este să protejezi instituția, categoric. Acolo sunt și provocatori, nu am dubii, se vede din imagini că sunt de meserie luptători cu jandarmii. Au mai făcut-o de multe ori, dar trebuie discutat cu ciobanii, cu fermierii, și trebuie spus care e situația.

Spre exemplu, unul dintre lucrurile pe eu le-aș spune: „Oameni buni, bun, au murit, mii de oi, dar le-ați vaccinat voi?”. Ar fi o întrebare pe care le-aș pune-o și le-aș cere să răspundă cinstit, că Uniunea Europeană dacă nu le-ați vaccinat nu o să vă dea niciun leu. Dacă le-ați vaccinat, da!

Eu le înțeleg greutatea. În același timp este clar că Guvernul nu a făcut nimic pentru ca fermierii, proprietarii de animale să le vaccineze, nu a făcut nimic în sensul că nu a popularizat necesitatea vaccinării și acum s-au trezit cu boala și că omoară toate oile. Deci trebuie vorbit cu ei.

Aș trage o concluzie și vă pot spune că atunci când văd premierul sau președintele sunt respectuoși. Nu are de ce să le fie frică lui Bolojan sau lui Dan să vorbească cu acești oameni”, a spus Traian Băsescu.

Ce trebuie să facă Ilie Bolojan

Întrebat de ce nu iese premierul să vorbească cu fermierii, Traian Băsescu a răspuns că premierul ar trebui să invite o delegație la Palatul Victoria pentru discuții. El a amintit că în trecut așa a procedat, cu toate că a mers și în mijlocul lor pentru a discuta.

„Să spunem că acum atmosfera e tensionată, poate e riscant, dar să cheme o delegație în Palatul Victoria să discute cu ei.

Eu i-am chemat și în Palat și m-am dus și afară în situații dificile. Știu că m-am urcat pe niște rigole pentru flori ca să-i pot vedea de sus. Am fost în deplină siguranță, am putut vorbi cu ei” , a spus Traian Băsescu.

Cum a reușit Traian Băsescu să discute cu fermierii

Întrebat cum i-a convins să se liniștească atunci, fostul președinte al țării a răspuns că fermierii nu erau agresivi și că mai dificil a fost să convingă SPP-ul să îl lase să meargă singur în fața oamenilor.

„Trebuie să recunosc că nu erau cu bâte acolo. Bun, le aveau, dar nu le ridicau. Mai greu mi-a fost să conving SPP-ul să mă duc singur între ei”, a spus Traian Băsescu la România TV.