"Cea mai frumoasă navă" va pleca într-o călătorie în jurul lumii pentru a promova mâncarea și vinul din Italia, timp de 2 ani - Foto în articol

Un vas care poartă numele exploratorului italian Amerigo Vespucci va porni într-o călătorie de doi ani pentru promovarea mâncării și a vinului din Italia, relatează The Guardian. Este o inițiativă a guvernului Giorgiei Meloni care face parte din noua strategie de exprimare naționalistă a identității italiene.

Vasul, construit în anul 1930 este descris drept „cea mai frumoasă navă din lume”, va porni pe 1 iulie "pentru a aduce Made in Italy și excelența țării noastre în lume", potrivit ministrului Apărării, Guido Crosetto.



"Forțele armate sunt pe teren pentru a proteja moștenirea culturală și economică italiană", a adăugat Crosetto.

El a făcut anunțul la un târg de vin italian de la Verona săptămâna trecută, un eveniment la care au participat premierul Italiei, Giorgia Meloni, și alți miniștri care au făcut poze împreună, în timp ce savurau o băutură descrisă de Meloni nu doar ca fiind un fenomen economic, ci și "o parte fundamentală a identității noastre".

