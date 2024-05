”Multă lume nu a înțeles cu adevărat ce înseamnă autismul virtual”. Psihologul care a inventat termenul explică: De asta e important să găsim cauza

Psihologul clinician Marius Zamfir, președintele Asociației pentru Sănătate Mintală a Copilului și autor al termenului de autism virtual, a venit cu explicații: ”Multă lume nu a înțeles cu adevărat ce înseamnă autismul virtual. În primul rând, nu este un diagnostic medical. (...) Nu putem vorbi la prezent de autismul virtual. Vin părinți la mine și-mi spun: ”cred că copilul meu are autism virtual că l-am lăsat în fața ecranelor”. Nu orice copil care a stat în fața ecranelor și are simptomatologie specifică autismului are o formă de autism virtual, cum nu orice copil care are autism înseamnă că este de la ecrane. Pe forumurile de părinți apar discuții contradictorii despre ecrane, vaccinare, tocmai pentru că n-au înțeles cu adevărat ce înseamnă autismul”.

Diferența între autism virtual și cel clasic

”În autism, este afectată partea de mecanisme sociale (...) și mai este afectată parte de limbaj, comunicare, mecanisme ale gândirii. (...) Noi evaluăm comportamente exterioare și așa punem diagnosticul, dar aceste comportament poate astăzi copilul le are, poate mâine nu le va mai avea, dacă se face ce trebuie. De asta e important să găsim cauza. Diferența față de autismul ”clasic” și cel ”virtual” este că-n cel clasic ceva e defect pe tot ce înseamnă această ”fabrică”, pe când în autismul virtual nu e neapărat ceva defect, pur și simplu muncitorii din fabrică au ieșit afară și stau pe tabletă. De asta nu putem vorbi la prezent despre autismul virtual, ci doar după ce începem procesul de recuperare” a spus psihologul Marius Zamfir.

Acesta a subliniat că sunt mai multe criterii în baza cărora putem spune că un copil a avut autism virtual:

1. copilul a avut un consum de ecrane foarte mare, cel puțin 4-5 ore pe zi în perioada 0-2 ani.

2. să înceapă un protocol de recuperare de minimum 2 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

3. cine coordonează echipa să aibă o experiență de minimum 10 ani și minimum 100 de copii și cu autism clasic și cu autism virtual ca să înțeleagă diferența dintre modurile de recuperare.

4. copilul ajunge la un nivel de recuperare prin care poate fi integrat în orice sistem de învățământ conform vârstei, fără a avea nevoie de un ajutor de specialitate din exterior.

Psihologul afirmă că e foarte greu să fie autism virtual pur, în general fiind o combinație, copilul fiind atras de televizor în baza unor paternuri.

Autismul virtual poate ajunge până la situația în care să devină clasic, spune medicul. Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News