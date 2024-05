Mihai Leu, transferat la un spital din București. Complicații după o operație - surse

Se pare că, în urmă cu trei săptămâni, Mihai Leu ar fi fost supus unei intervenții chirurgicale. Amintim că, în 2022, Mihai Leu trecea prin a doua operație necesară în contextul cancerului de colon. La începutul lui 2023, Mihai Leu, atunci învingător în lupta cu cancerul, vorbea despre a doua șansă la viață.

Conform Antena 3, campionul român ar fi avut nevoie de o nouă operație după cea suferită în 2022, la care ar fi apărut complicații. În urmă cu trei săptămâni, ar fi fost supus unei noi intervenții și vineri spre sâmbătă ar fi fost transferat la un spital din București din cauza a unor noi complicații, apărute după ultima operație.

”Viața nu este așa cum ne dorim noi. Întotdeauna am învățat să văd lucrurile pozitiv. Prima dată când mi s-a spus ce am m-au trecut transpirațiile, mi s-au tăiat picioarele. Asta e viața, trebuie să ne luptăm să trecem peste asta” spunea Mihai Leu, în 2023. El mai spunea că a avut multe momente grele în viață: ”Trebuie să fii în stare să rămâi în picioare, să-ți păstrezi calmul. Tot ce am făcut în sport m-a influențat și în viața de zi cu zi. Sunt bine, sunt chiar foarte bine, mă simt bine. E totul în regulă. Cel mai important lucru este că am o familie minunată și mă înțeleg foarte bine și cu soția și cu băiatul. În rest, sincer acum, dacă am 100 de lei în buzunar sunt fericit, dacă am numai cinci, sunt la fel de fericit”.

