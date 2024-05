S-a aflat cine era unul dintre călugării pe care Gigi Becali i-a adus la stadion. Nimeni nu-l mai recunoaște 

Gigi Becali a mărturisit că nu ar fi venit la stadion nici măcar în ultimul meci, cel în care FCSB a sărbătorit câștigarea trofeului de campioană alături de 55 000 de oameni din tribune. Totuși, Becali a zis că ar fi un moment bun să vină la stadion, dar doar cu călugării de care este foarte apropiat.

Gigi Becali a apărut așadar la stadion, alături de patru călugări. Unul dintre ei este însă o persoană foarte cunoscută în lumea sportului din România, însă schimbarea fizică este una radicală. Este vorba despre fostul mare arbitru din România, Alexandru Tudor, poreclit de presă "Brad Pitt Tudor".

Alexandru Tudor și-a găsit o nouă cale în viață după retragerea din arbitraj: s-a călugărit și duce o viață aproape de Dumnezeu.

"M-a rugat toată familia să vin la stadion: și fetele și nevasta și ginerele. Nepoata mea Raluca a vrut să meargă la stadion. Am zis hai să vin și eu. A fost o chestiune așa... Am zis că vin cu călugării care sunt frații mei, care s-au rugat pentru mine și care mi-au dat ajutorul să câștig titlul. Ei sunt frații mei pe care-i iubesc. Dacă nu-i văd o săptămână sau două, mi-e dor de ei. Am zis să merg cu ei, ca să dăm slavă Domnului, să facem mărturisire. Am luat binecuvântarea de la episcop ca să putem să mergem, pentru că ei sunt călugări pustnici. Pe stadion se trăiește altfel bucuria. Bucuria mea e melodia de la Champions League. Dan Petrescu e mizilic pentru mine, eu îl vreau pe Mircea Lucescu. Lucescu e foarte scump. Dacă-l vrei, trebuie să dai bani mulți. Eu aș da, dar vreau să facă tot ce zic eu. Face? Nu face. Eu tot timpul trebuie să mă gândesc mai departe. Bucuria mea e unde se câștigă banii, dar nu e vorba că-s lacom. Am nevoie de bani ca să-i bucur pe suporteri. Ai nevoie de bani ca să poți să te bați cu Manchester City. Acum la prima tragere va fi Man City, pentru că i-am promis fetei mele că o să cadem cu ei. Ea ține cu Man City," a spus Gigi Becali la sosirea la stadion.

