Alertă sanitară: OMS raportează 406 cazuri și 31 de decese cauzate de Boala X

Epidemia din provincia Kwango, RDC, sub atenta observație a experților internaționali.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat cel mai recent raport cu privire la Boala X, evidențiind o situație gravă în provincia Kwango, Republica Democrata Congo (RDC). Au fost raportate 406 cazuri și 31 de decese.

Primul caz de Boala X a fost identificat pe 24 octombrie 2024, iar numărul de cazuri noi a atins aparent un vârf la începutul lunii noiembrie. Toate cazurile raportate până în prezent au fost înregistrate în provincia Kwango din RDC. Simptomele frecvente includ febra și tusea, caracteristici care sugerează o posibilă transmitere respiratorie.

Potrivit OMS, rata mortalității actuale a Bălii X este de 7,6%, comparativ cu 1% pentru COVID-19 și aproximativ 10% pentru SARS (2002-2004). Spre deosebire de acestea, gripa sezonieră are o rată de mortalitate considerabil mai mică.

Datele actuale prezentate de OMS diferă semnificativ de estimările anterioare. Inițial, rapoartele sugerau între 79 și 143 de decese, alături de un număr semnificativ mai mare de cazuri. Diferența ar putea fi cauzată de precauția sporită a OMS în clasificarea cazurilor. De asemenea, mai multe decese au avut loc în afara unităților medicale, iar investigarea lor este încă în curs, ceea ce sugerează că bilanțul deceselor ar putea crește.

Un aspect alarmant este că boala pare să afecteze în mod predominant persoanele tinere. Conform datelor OMS, 64% dintre cazuri au fost raportate la persoane sub 14 ani, iar 53% dintre acestea sunt copii sub cinci ani. De asemenea, jumătate dintre decesele înregistrate au fost la copii sub cinci ani, ceea ce subliniază vulnerabilitatea acestei grupe de vârstă în fața bolii.

Evaluarea gravității bolii este încă dificilă, dar raportul OMS subliniază că mulți pacienți suferă și de malnutriție extremă, ceea ce ar putea agrava simptomele. De asemenea, malaria, care este prevalentă în regiune, ar putea influența severitatea manifestărilor clinice.

Până în prezent, agentul cauzal al Bolii X nu a fost identificat. Simptomele clinice sugerează o etiologie virală, iar posibilitatea transmiterii respiratorii este luată în considerare, întrucât au fost raportate cazuri în cadrul acelorași familii. Cu toate acestea, alte modalități de transmitere sau o posibilă cauză netransmisibilă nu pot fi excluse în acest moment.

OMS evaluează riscurile diferit în funcție de regiune. Riscul este considerat "înalt" pentru provincia Kwango, "moderat" pentru restul Republicii Democrate Congo, "scăzut" pentru întreaga Africă și "scăzut" pentru restul lumii. Această evaluare oferă o oarecare liniște la nivel global, întrucât riscul de răspândire internațională este considerat limitat în acest moment.

