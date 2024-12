Sistemul de sănătate românesc, în criză profundă: Suntem pe locul 1 în Uniunea Europeană la numărul de decese din cauze tratabile

Citește și: Ce este sindromul Asperger - boala de care suferă Răzvan, adolescentul din București dat dispărut de două zile

România înregistrează de trei ori mai multe decese din cauze tratabile decât media Uniunii Europene, conform raportului anual „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat de Comisia Europeană și OECD. Această situație plasează țara noastră pe ultimul loc în UE într-un clasament care reflectă eficiența sistemului de sănătate.

Conform raportului, se face o distincție între decesele din cauze tratabile și cele prevenibile. Decesele tratabile reprezintă un indicator al eficienței sistemului medical, în timp ce decesele prevenibile indică eficiența politicilor publice de prevenție. România se află pe ultimul loc în UE în privința deceselor tratabile și pe antepenultimul loc într-un clasament al deceselor prevenibile, cu 440 de decese la 100.000 de locuitori sub 75 de ani, comparativ cu media UE de 201 de decese.

Potrivit raportului, bolile cardiace ischemice (21%), cancerul colorectal (14%), cancerul de sân (10%), accidentul vascular cerebral (10%), pneumonia (8%), hipertensiunea (5%) și diabetul (4%) sunt principalele cauze ale deceselor tratabile în România.

În cazul deceselor prevenibile, COVID-19 a fost principala cauză în 2021 (24%), urmată de cancerul pulmonar (16%), bolile cardiace ischemice (10%), consumul de alcool (6%), accidentul vascular cerebral (5%), accidentele (5%), boala pulmonară obstructivă cronică — BPOC (4%) și sinuciderile (4%).

România continuă să aloce cele mai mici cheltuieli cu sănătatea pe cap de locuitor din UE, potrivit raportului. În 2022, cheltuielile au fost de 1.632 de euro per locuitor, mai puțin de jumătate din media UE de 3.533 de euro. De asemenea, țara noastră a alocat doar 5,7% din PIB pentru sănătate, depășită doar de Luxemburg (5,6%).

Speranța de viață la naștere în UE a atins 81,5 ani în 2023, în timp ce în România rămâne printre ultimele locuri la acest capitol. Deși speranța de viață este în creștere și în România, țara noastră are una dintre cele mai reduse speranțe de viață sănătoase din UE, cu o medie de doar 57,8 ani.

Peste 40% din populația de peste 65 de ani din UE suferă de cel puțin două afecțiuni cronice, conform raportului. Printre afecțiunile care determină cel mai mare număr de ani trăiți cu dizabilități se numără demența, boala Parkinson, diabetul, depresia și anxietatea, BPOC, cancerul și bolile cardiace.

România este în top 5 al țărilor UE cu nevoi nesatisfăcute de asistență medicală, alături de Grecia, Estonia, Finlanda și Letonia. Accesibilitatea redusă la serviciile de sănătate este influențată de costuri, distanța față de unitățile medicale și timpii lungi de așteptare.

Deși România se află în top 3 al țărilor cu cele mai multe paturi de spital (7,3 paturi la mia de locuitori, față de media UE de 4,7 paturi), țăra noastră este pe ultimul loc la accesul pacienților la examinări imagistice de înaltă precizie, precum CT, RMN și PET/CT.

