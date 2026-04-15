Fondatorul Zara a devenit cel mai mare magnat imobiliar din lume. La 90 de ani are o avere de 148 de miliarde de dolari și proprietăți în întreaga lume

Omul de afaceri spaniol Amancio Ortega, fondatorul Inditex, care deține Zara și alte branduri cunoscute, cu o avere care îl plasează printre cei mai bogați oameni de pe planetă, își consolidează poziția în domeniul imobiliar la nivel mondial. El adevenit acum cel mai mare proprietar de imobiliare din lume, conform estimărilor recente din industrie, scrie Euronews.

Această realizare consolidează expansiunea sa în afara afacerilor cu textile, către un model de investiții axat pe active imobiliare de mare valoare, scrie sursa citată.

Fondatorul Zara are proprietăți în valoare de aproximativ 25 de miliarde de dolari

Fondatorul Inditex, proprietarul unor mărci precum Zara, Pull&Bear și Oysho, a construit de-a lungul anilor o rețea extinsă de proprietăți în diferite țări.

Portofoliul său depășește 200 de achiziții și este evaluat la aproximativ 25 de miliarde de dolari (21,2 miliarde de euro), ceea ce îi permite să depășească alți investitori internaționali mari din sector, în timp ce averea sa netă totală este estimată de Forbes la 148 de miliarde de dolari (125,45 miliarde de euro), ceea ce îl face a zecea cea mai bogată persoană din lume.

O mare parte din această expansiune a fost posibilă datorită dividendelor generate de pachetul său majoritar de acțiuni la compania textilă, pe care le-a reinvestit ulterior în clădiri emblematice, birouri și spații comerciale în locații strategice din orașele mari.

Strategia sa nu se limitează la sectorul imobiliar

În ultimii ani, Ortega, în vârstă de 90 de ani, și-a intensificat activitatea de cumpărare, încorporând active mari, relevante la nivel internațional.

Acestea includ sedii corporative, complexe comerciale și proprietăți legate de mari companii de tehnologie, ceea ce îi consolidează profilul de investitor conservator care prioritizează proprietățile consolidate în detrimentul operațiunilor mai riscante.

Mai mult, strategia sa nu se limitează la sectorul imobiliar. Prin intermediul companiei sale de investiții, omul de afaceri și-a diversificat prezența și în domenii precum energia, telecomunicațiile și infrastructura, lărgindu-și astfel influența în diferite domenii economice, precizează sursa citată.