ANA Spa Collection by ANA Hotels și Gary Brecka redefinesc experiența wellness-ului premium prin conceptul de longevity

ANA Spa Collection by ANA Hotels a organizat evenimentul „The Art of Longevity”, una dintre cele mai relevante întâlniri dedicate sănătății preventive, wellnessului integrativ și biohackingului din România, avându-i ca invitați speciali pe Gary Brecka și Nadia Comăneci. Evenimentul a avut loc la InterContinental Athénée Palace Bucharest și a reunit specialiști din medicină și wellness, lideri de business și invitați preocupați de cele mai noi tendințe globale în longevitate și optimizarea stilului de viață.

În cadrul conferinței, Gary Brecka a vorbit despre importanța metilării și a suplimentării personalizate, beneficiile hidrogenului molecular și impactul ritualurilor de dimineață asupra energiei, clarității mentale și longevității. Prezentarea sa a combinat informații bazate pe cercetări recente cu recomandări practice dedicate optimizării sănătății și prevenirii dezechilibrelor metabolice și inflamatorii.

Cunoscut pentru abordarea sa bazată pe știință, Gary Brecka este una dintre cele mai influente voci internaționale din zona de sănătate integrativă și biohacking. Co-fondator al platformei „10X Health” și gazda podcastului „Ultimate Human”, acesta promovează conceptul de sănătate predictivă și optimizarea performanței prin nutriție, stil de viață și suplimentare direcționată.

„Longevitatea nu înseamnă să adaugi mai mulți ani vieții tale. Înseamnă să îmbunătățești calitatea anilor pe care îi ai deja. Fiecare funcție a corpului începe la nivel celular. Metilarea. Utilizarea oxigenului. Hidratarea. Controlul inflamației. Producerea de energie. Când identifici deficiențele și oferi corpului ceea ce are cu adevărat nevoie, se întâmplă ceva remarcabil. Corpul nu doar supraviețuiește mai mult — performează mai bine. Gândești mai clar, te miști mai ușor, te recuperezi mai rapid și îmbătrânești cu mai multă forță și reziliență." a declarat Gary Brecka.

Un moment important al evenimentului a fost panelul dedicat longevității și medicinei preventive, la care au participat Dr. Luiza Spiru, Profesor Universitar, specialist în geriatrie, gerontologie și medicina longevității și Președinte al Fundației Ana Aslan International, precum și Iuliana Tasie, Director General ANA Hotels Europa & Health Spa Eforie Nord. Discuțiile au evidențiat importanța unei abordări integrate asupra sănătății, care îmbină prevenția, recuperarea, medicina longevității și obiceiurile sustenabile de viață. Evenimentul a avut și un invitat surpriză, Nadia Comăneci, care a oferit participanților perspectiva unui sportiv de performanță asupra longevității și a rolului disciplinei în menținerea sănătății și performanței pe termen lung.

Evenimentul a marcat și lansarea oficială a noilor pachete „Longevity by ANA Spa Collection”, concepute pentru a integra evaluarea personalizată a stării de sănătate, terapiile regenerative, recuperarea și cele mai noi tehnologii de wellness într-o experiență premium dedicată longevității și revitalizării.

“Lansarea pachetelor Longevity by ANA Spa Collection marchează un nou pas strategic pentru ANA Hotels în dezvoltarea segmentului premium de wellness și sănătate integrativă din România. Noile experiențe sunt construite în jurul unor programe personalizate care combină evaluarea stării de sănătate, terapiile regenerative, recuperarea, relaxarea și tehnologiile moderne de wellness.” a declarat George Copos, Președinte Director General.

ANA Spa Collection este recunoscută pentru integrarea terapiilor moderne și tradiționale în centrele sale: SPA InterContinental Athénée Palace Bucharest, ANA Spa Crowne Plaza Bucharst, ANA Spa Poiana Brașov și ANA Health Spa Eforie Nord, oferind experiențe premium de wellbeing, recuperare și revitalizare.

Evenimentul „The Art of Longevity” a fost organizat cu sprijinul partenerilor: Platinum: Oxyhelp, Technogym, Theda Mar, Științific: Senatul Fundației pentru Dezvoltarea României Dan Voiculescu, Gold: EY România, Grampet Group, MP Băneasa, Bog’Art, Sanador, Dentovita, Banca Transilvania, Chanand și Florăria Iris.

Despre Gary Brecka

Gary Brecka este unul dintre cei mai cunoscuți promotori internaționali ai medicinei preventive, longevității și optimizării performanței umane. Cu o experiență construită la intersecția dintre biologie umană, analiză genetică și wellness integrativ, el și-a dedicat activitatea înțelegerii modului în care stilul de viață, nutriția și biomarkerii pot influența sănătatea pe termen lung și calitatea vieții.

Gary Brecka este gazda podcastului The Ultimate Human, care se clasează constant printre primele cinci podcasturi din domeniul sănătății și wellness-ului, influențând și având un impact asupra a mii de vieți prin intermediul puternicei sale platforme media. Prin The Ultimate Human, Gary își împărtășește cunoștințele aprofundate și strategiile inovatoare pentru a ajuta oamenii să își gestioneze și să își optimizeze parcursul către o stare de sănătate mai bună.

Filosofia sa se bazează pe ideea că organismul uman are o capacitate extraordinară de regenerare atunci când primește nutrienții, mediul și obiceiurile potrivite. Gary Brecka promovează un stil de viață echilibrat, în care alimentația, mișcarea, somnul, respirația și gestionarea stresului joacă un rol esențial în prevenție și în menținerea sănătății optime.

Despre ANA Spa Collection

ANA Spa Collection reunește unele dintre cele mai apreciate destinații spa din România, cu centre moderne de wellness și tratamente balneare în Poiana Brașov – ANA Spa Poiana Brașov, Eforie Nord – ANA Health Spa și București – ANA Spa Crowne Plaza Bucharest și Spa InterContinental Athénée Palace Bucharest. Centrele oferă servicii premium de relaxare, recuperare și wellbeing, integrând terapii regenerative, biohacking, hidroterapie, kinetoterapie și tratamente personalizate pentru sănătate și revitalizare.

Despre ANA Hotels

ANA Hotels este cel mai mare grup hotelier privat românesc, care face parte din Holdingul ANA și care deține cele mai importante hoteluri din România: InterContinental Athénée Palace Bucharest, Crowne Plaza Bucharest, ANA Hotels „Sport”, ANA Hotels „Bradul” și ANA Hotels „Poiana” în Poiana Brașov și ANA Hotels „Europa & Health Spa” în Eforie Nord.

Din Holdingul ANA fac parte, de asemenea, ANA Tower Offices și ANA Teleferic - operatorul instalațiilor de transport pe cablu din Brașov și Poiana Brașov și care, de curând, și-a adăugat în portofoliu Restaurantul „Panoramic” de pe muntele Tâmpa din Brașov.