Poate reînvia iubirea după un „incendiu” emoțional? Adevărul despre „ciorba reîncălzită”

„Iubirea poate să reapară, îndrăgostirea poate să reapară . Nu doar am văzut, am simțit am trăit pe propria piele. Emoțiile noastre sunt regenerabile avem nevoie doar de un pic mai multă imaginație și creativitate”, spune Gașpar György.

Expertul povestește cazul unui bărbat care, după ce și-a criticat sever partenera mult timp, și-a regăsit dorința printr-un vis: „subconștientul a reînviat practic. Acel vis i-a dat suficient de multă energie suficient de multă motivație încât să și dorească ca asta să se întâmple și în viața de zi cu zi”.

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Sacrificiul în cuplu: Când este sănătos și când devine burnout

Gașpar reamintește, în cadrul podcastului Fain și Simplu, că orice construcție valoroasă cere un preț, dar acesta trebuie să fie conștient.

„A sacrifica ceva pentru relație nu e neapărat un lucru rău pentru că inclusiv pentru a-mi cumpăra o mașină am de sacrificat anumite lucruri”, spune psihologul. Totuși, există o limită fină: „există și burnout-ul relațional. Muncești, muncești, muncești, dai, dai, dai până în momentul în care apare acea silă, acea stare în care nu pot să mă mai uit”.

Soluția constă în comunicarea eforturilor care nu sunt vizibile: „e important ca omul de lângă noi să vadă o parte din eforturile pe care le depunem și nu e suficient doar să le vadă e foarte important să le aprecieze”.

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Reziliența după traumă: Reconstrucția de la zero

Gașpar folosește metafora serialului „Ferma Dutton”, unde protagoniștii pierd totul într-un incendiu. Specialistul explică cum pierderile majore colapsează capacitatea creierului de a face predicții. Totuși, acest moment de „război” emoțional poate fi un teren virgin pentru o nouă lume.

„Cea mai frumoasă perioadă este aia de după război când poți să reconstruiești de la zero [...] după un incendiu poți să ți reconstruiești exact așa cum cum vrei”, spune Gașpar György.

Reziliența nu înseamnă să ignorați durerea. Înseamnă să o procesați împreună: „oamenii rezilienți, de cele mai multe ori, au una două trei persoane în prezența cărora își permit să se prăbușească. Dacă nu ai o astfel de persoană s-ar putea să nu fie vorba despre o adevărată reziliență”.