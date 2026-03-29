Invazie de insecte în București! Blocuri acoperite în Sectorul 6 / foto
Data actualizării: 16:58 29 Mar 2026 | Data publicării: 16:55 29 Mar 2026

EXCLUSIV Invazie de insecte în București! Blocuri acoperite în Sectorul 6 / foto
Autor: Anca Murgoci

Locuitorii din Sectorul 6 al Capitalei, în special din zona Lacul Morii, se confruntă cu o invazie neobișnuită de insecte care au acoperit pereții blocurilor și balcoanele.

Imaginile surprinse de oameni arată zeci, uneori sute de insecte mici, adunate pe fațadele clădirilor. Fenomenul nu este unul izolat. Mai mulți bucureșteni spun că se confruntă cu aceeași problemă. Sunt peste tot, pe pereți, pe geamuri. Oamenii nu mai pot aerisi, dacă nu au plase, și nici nu pot usca rufele pe balcon.

Ce sunt insectele și cât de periculoase sunt


Este vorba cel mai probabil despre tipulide („țânțari uriași”) sau alte insecte sezoniere care nu sunt periculoase pentru oameni. Astfel de „invazii” apar frecvent în perioadele cu umiditate ridicată și temperaturi în creștere, când ciclul de dezvoltare al insectelor se accelerează. Multe dintre aceste insecte sunt atrase de lumină și de suprafețele calde ale clădirilor, motiv pentru care se adună în număr mare pe pereți și balcoane.

Chiar dacă nu sunt periculoase, insectele pot deveni extrem de deranjante prin numărul mare în care apar. În unele cazuri, oamenii spun că nu mai pot ține geamurile deschise sau folosi balconul.

De ce apar astfel de „invazii”


Aceste insecte apar, în principal, din cauza temperaturilor ridicate după perioade ploioase, din cauza apropierii de apă (Lacul Morii favorizează dezvoltarea insectelor) sau iluminatului urban, care le atrage în număr mare.

Pentru a reduce disconfortul, specialiștii recomandă montarea plaselor de insecte, evitarea luminilor puternice pe timp de noapte, aspirarea sau îndepărtarea mecanică a insectelor, utilizarea spray-urilor pentru insecte zburătoare, în cazuri extreme.

Totuși... dincolo de măsurile personale, bucureștenii așteapta ca Primăria să dea cu anumite soluții pentru a elimina aceste insecte.

