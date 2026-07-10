Curs valutar BNR valabil azi, 10 iulie, în weekend și luni

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Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de vineri 10 iulie 2026, valabil în weekend și luni.

Euro a fost cotat vineri, 10 iulie, de Banca Națională a României (BNR) la 5,2337 lei, în scădere cu 0,0026 lei față de ziua anterioară.

Dolarul american a scăzut la 4,5791 lei, de la 4,5824 lei joi.

Francul elvețian a urcat ușor la 5,6768 lei. De asemenea, gramul de aur este cotat de BNR la 604,0057 lei, în scădere de la 604,8260 lei joi.

Curs valutar BNR azi, 10 iulie

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2337

1 Dolar american USD 4,5791

1 Dolar australian AUD 3,1808

1 Dolar canadian CAD 3,2321

1 Franc elveţian CHF 5,6768



1 Coroană cehă CZK 0,2158

1 Coroană daneză DKK 0,7002

1 Liră egipteană EGP 0,0923

1 Liră sterlină GBP 6,1421



100 Forinţi maghiari HUF 1,4694

100 Yeni japonezi JPY 2,8300

1 Leu moldovenesc MDL 0,2608

1 Coroană norvegiană NOK 0,4695

1 Zlot polonez PLN 1,2040

1 Rublă rusească RUB 0,0598

1 Coroană suedeză SEK 0,4751

1 Liră turcească TRY 0,0974



1 Rand sud-african ZAR 0,2810

1 Real brazilian BRL 0,8950

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6757

1 Rupie indiană INR 0,0480

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3044

1 Peso mexican MXN 0,2614



1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6421

1 Dinar sârbesc RSD 0,0446

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1029

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2468

1 Baht thailandez THB 0,1375

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5841

1 Shekel israelian ILS 1,5251



100 Rupii indoneziene IDR 0,0253

1 Peso filipinez PHP 0,0744

100 Coroane islandeze ISK 3,6497

1 Ringgi malaysian MYR 1,1254

1 Dolar singaporez SGD 3,5473

1 Gram de aur XAU 604,0057

1 DST XDR 6,2238

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României (BNR) pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.