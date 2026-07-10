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DCNews Economie Deficitul comercial a scăzut în primele cinci luni din 2026. Ce exportă România în proporție de 46,6%

Deficitul comercial a scăzut în primele cinci luni din 2026. Ce exportă România în proporție de 46,6%

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 10 Iul 2026
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Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primele cinci luni din 2026 a fost de 13,506 miliarde de euro, mai mic cu 889,8 milioane de euro (-6,2%) față de cel înregistrat în perioada similară din 2025.

Datele Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri, arată că deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primele cinci luni din 2026 a fost de 13,506 miliarde de euro, mai mic cu 889,8 milioane de euro (-6,2%) față de cel înregistrat în perioada similară de anul trecut.

Doar în luna mai 2026 a fost înregistrat un deficit comercial de 2,616 miliarde de euro.

Datele statistice relevă că, în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2026, exporturile FOB au însumat 40,337 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 53,843 miliarde de euro. Faţă de perioada similară a anului trecut, exporturile au crescut cu 2,4%, iar importurile cu 0,1%.

Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul exterior al României în 2026

În primele cinci luni din 2026, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 36,4% la import) şi alte produse manufacturate (27,1% atât la export, cât şi la import).

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Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada menţionată a fost de 29,214 miliarde de euro la expedieri şi de 39,566 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 72,4% din totalul exporturilor şi 73,5% din totalul importurilor.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2026 a fost de 11,123 miliarde de euro la exporturi şi de 14,276 miliarde de euro la importuri, reprezentând 27,6% din totalul exporturilor şi 26,5% din totalul importurilor.

În mai 2026, exporturile FOB au însumat 8,325 miliarde de euro, iar importurile CIF au totalizat 10,941 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,616 miliarde de euro. Faţă de luna mai 2025, exporturile au crescut cu 4,5%, iar importurile cu 1,9%.

Cum se calculează soldul balanţei comerciale FOB/CIF

Potrivit INS, soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional, notează Agerpres.

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Comentarii (1)

rasvan   •   10 Iulie 2026   •   11:26

Scaderea nu este ,,performanta ,guvernului demis ci a scaderii puterii de cumparare si a cresterii exportului de produse agricole,ca Dumnezeu ,inca ne mai iubeste,si anul acesta vor fi productii record,iar lumea e in ,,foame,

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