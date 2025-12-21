Referendum, sondaj, chestionar - ce a vrut să spună Nicușor Dan? DEX-ul arată că nu prea ai cum să le încurci

La ceas de seară, românii au rămas cu o nedumerire: Ce a vrut să spună președintele Nicușor Dan prin faptul că în ianuarie va iniția un referendum de sancționare a CSM, dacă funcția nu îi permite așa ceva? Mai mulți foști judecători CCR au declarat deja public că referendumul ”în cadrul corpului magistraților” anunțat de Nicușor Dan nu e constituțional, iar Augustin Zegrean a fost chiar și mai tăios, declarând pentru DC NEWS că nu înțelege "ce e în capul" președintelui României.

Mai mult, și secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis că a luat act de declarațiile Președintelui României, Nicușor Dan, formulate în cursul zilei și a subliniat că "exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României".

VEZI ȘI: Augustin Zegrean îi explică lui Nicușor Dan cum CCR nu i-a dat forțe sporite: I-a spus care-i sunt atribuțiile. Asta exista și pe vremea mea

Cum încearcă USR-iștii să explice anunțul lui Nicușor Dan

Între timp, mai mulți USR-iști întrebați pe la TV ce are de gând, de fapt, să facă Nicușor Dan, au încercat transmită că președintele ar fi vrut de fapt să spună altceva atunci când a spus că va face referendum, în momentul în care au văzut reacțiile critice apărute după mesajul lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru, senator USR, a susținut chiar că prin referendum Nicușor Dan s-ar fi putut referi, de fapt, la crearea unui chestionar.

"Referendum (consultare) poate fi și un chestionar pus într-o urnă sau completat online. Tehnic, nici mie nu îmi e clar. În schimb, mă întreb… Cu magistrați care vor să fie luați din benzinării cu mașina ca să nu fie văzuți că intră la Cotroceni se crede că se va face treabă?", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.

VEZI ȘI: Nicușor Dan vrea referendum, amenințând cu plecarea de urgență a CSM. ”Nu știu ce-i în capul lui”. Augustin Zegrean: Președintele poate doar să ia act

Referendum egal chestionar sau sondaj?

Ei bine, indiferent de ce ar fi vrut să spună Nicușor Dan prin anunțul său, cert este că "referendum" nu este sinonim nici cu "chestionar", nici sau "sondaj". Dacă deschidem dicționarul explicativ al limbii române găsim foarte ușor definițiile celor trei cuvinte. Astfel:

Referendum = consultare directă a cetățenilor, chemați să se pronunțe, prin vot (prin „da” sau „nu”), asupra unui proiect de lege de o deosebită importanță pentru stat sau asupra unor probleme de interes general.

Într-adevăr, potrivit DEX-ului, în sens larg/figurat, cuvântul "referendum" poate fi folosit și cu sensul de "consultare a tuturor membrilor unui grup, pe o temă oarecare", dar chiar dacă Nicușor Dan ar fi folosit acest sens al cuvântului, rămâne neclară declarația sa potrivit căreia "Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență" dacă magistrații "vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei".

Sondaj de opinie = metodă psihologică folosită în vederea cunoașterii opiniei membrilor societății privind chestiuni (economice, politice, culturale, electorale etc.) devenite importante la un moment dat.

Chestionar = listă de întrebări alcătuită cu scopul de a obține, pe baza răspunsurilor date, informații asupra unei persoane sau a unei probleme.