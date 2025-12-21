€ 5.0896
DCNews Politica Judecători CCR: Referendumul ”în cadrul corpului magistraților” nu e constituțional
Data actualizării: 16:08 21 Dec 2025 | Data publicării: 16:07 21 Dec 2025

Judecători CCR: Referendumul ”în cadrul corpului magistraților” nu e constituțional
Autor: Ion Voicu

justitie-nicusor-dan-referendum Președintele Nicușor Dan anunță un referendum pe Justiție, după ce a primit mai multe sesizări de la magistrați. Foto Inquam Photos
 

Referendumul anunțat de Nicușor Dan în luna ianuarie trebuie să fie unul de schimbare a Constituției, sau este neconstituțional, consideră doi judecători CCR.

Mona Pivniceru, fost judecător CCR, avertizează că referendumul ”în cadrul corpului magistraților”, pe care l-a anunțat președintele Nicușor Dan, excede cadrul constituțional. 
”Președintele nu are competențe legale să provoace un referendum pe categorii profesionale, spune judecătorul Mona Pivniceru. Limitele constituționale ale referendumului nu pot fi deviate în alte scopuri. Nu intră în competența președintelui acest lucru, ba mai mult, consider că prin intervenția de azi președintele a ieșit din neutralitatea impusă de Constituție, care îi cere să medieze între Puterile statului, sau între stat și societate, nu între persoane nemulțumite din cadrul unui sistem. Nu există vreun sistem, undeva în lume, în care să fie toți mulțumiți, am fi în Rai, doar acolo sunt sută la sută mulțumiți.

Să faci analize, de fapt imixtiuni în sistemul judiciar, pe baza unor anonime, asta nu este rolul președintelui. Pe de altă parte, întrebarea din așa-zisul referendum arată că nu se cunoaște Constituția. Nu CSM reprezintă interesul public, CSM este garantul independenței Justiției, este un organism de profil al corpului magistraților”, a spus Mona Pivniceru.

Tudorel Toader: Dacă referendumul trece, se schimbă Constituția

Profesorul Tudorel Toader, fost judecător CCR și membru al Comisiei de la Veneția, consideră că președintele poate iniția un referendum pe Justiție, care este o problemă de interes național, dar acest referendum nu poate fi circumscris doar ”corpului magistraților”, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan la Cotroceni. 
”Președintele inițiază referendumul, proiectul de lege este votat de Parlament, trimis la Curtea Constituțională, apoi poporul se exprimă prin vot. În măsura în care propunerea vizează schimbări la CSM, înseamnă schimbarea Constituției. Președintele nu are inițiativă legislativă, el prin referendum se adresează direct poporului. Poporul votează, iar dacă referendumul trece, se schimbă Constituția, acesta e parcursul legal, constituțional”, a spus prof. Toader.

Referendum ”în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare”


Nicușor Dan a făcut declarații de presă pe tema Justiției,  după ce a remarcat că în 21 decembrie a început Revoluția din 1989 și a un mesaj de recunoștință pentru cei care au ieșit să protesteze și în special pentru cei care și-au dat viața pentru asta. ”Prin ceea ce facem, trebuie să încercăm să fim la înălțimea idealurilor pe care ei le-au avut”, a spus Nicușor Dan. Privind sistemul judiciar, președintele a anunțat un referendum.
”Cred că situația în care suntem este gravă, fiindcă există această suspiciune cu privire la integritatea din sistemul judiciar și față de această situație voi iniția în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?
Dacă magistrații, în ansamblu, vor spune că CSM acționează în interes public vom continua discuțiile pe legislație. Dacă în majoritate vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a spus Nicușor Dan.

