€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Un fost bancher dezvăluie care este acum "afacerea cu cea mai mare creștere"
Data publicării: 23:55 20 Dec 2025

Un fost bancher dezvăluie care este acum "afacerea cu cea mai mare creștere"
Autor: Tiberiu Vasile

Un fost bancher dezvăluie care este acum Bani. Foto: Pixabay
 

Un fost bancher de top dezvăluie care este în prezent afacerea cu cea mai mare creștere și unde își propune să investească în viitor.

Un fost bancher, pe numele său Warren Kanders, care a părăsit Wall Street a ajuns să parieze pe un sector alimentat de insecuritatea globală. Potrivit unei analize Forbes, afacerea cu cea mai mare creștere din portofoliul său nu mai ține doar de arme clasice, ci de un domeniu mult mai specific, și anume gestionarea contaminării radioactive.

Un fost bancher care a anticipat noua direcție a industriei de apărare

Escaladarea tensiunilor geopolitice și relansarea cursei înarmărilor au adus câștiguri substanțiale producătorilor din industria de apărare. Un caz relevant este cel al lui Kanders, fost bancher la Morgan Stanley, care de aproape trei decenii construiește un conglomerat axat pe securitate și apărare.

Prin compania sa, Cadre, Kanders vinde echipamente variate, de la costume antibombă și veste antiglonț, până la armament nonletal destinat controlului mulțimilor, inclusiv gloanțe de cauciuc. În ultimii ani însă, direcția s-a schimbat vizibil, accentul mutându-se spre tehnologii pentru gestionarea riscurilor nucleare.

Afacerea cu cea mai mare creștere: de la armuri la protecție nucleară

Kanders a intrat în acest sector încă din 1996, iar în 2021 a listat Cadre la bursă. De atunci, compania a accelerat expansiunea prin cel puțin șase achiziții, patru dintre ele realizate doar din 2024 încoace.

Contextul politic și strategic joacă un rol-cheie. Cheltuielile sporite pentru apărare din SUA, dar și reînarmarea rapidă a Europei, au creat un teren fertil pentru investiții. În acest cadru, Kanders spune că se pregătește pentru ceea ce el numește războiul „curățării nucleare”, adică gestionarea contaminării radioactive rezultate atât din activități civile, cât și militare.

„Protecția de astăzi se extinde dincolo de armuri și costume”, a declarat Kanders, în vârstă de 68 de ani, la ziua investitorilor firmei din octombrie. „Este vorba despre fortificarea sistemelor de apărare, protejarea energiei și securizarea coloanei vertebrale a infrastructurii critice”, a mai completat acesta.

Investiții de sute de milioane în tehnologii nonconvenționale

Deși produsele folosite pe front captează atenția publică, strategia Cadre se concentrează tot mai mult pe segmente mai puțin vizibile. În martie 2024, compania a cumpărat Alpha Safety, producător de echipamente de protecție împotriva radiațiilor, pentru 107 milioane de dolari. O lună mai târziu, a urmat achiziția Carr’s Engineering, pentru 90 de milioane de dolari, firmă specializată în roboți, containere pentru combustibil nuclear uzat și soluții pentru gestionarea deșeurilor radioactive, inclusiv în domeniul medical și energetic.

„Această afacere este acum cu cea mai rapidă creștere, reprezentând aproximativ 17% din veniturile Cadre”, potrivit firmei de cercetare CJS Securities.

Un nou miliardar al industriei de securitate

Această repoziționare explică și performanța bursieră. Acțiunile Cadre au urcat cu aproape 30% în acest an, pe fondul interesului crescut al investitorilor pentru companiile legate de energia nucleară. Creșterea l-a propulsat pe Kanders, care deține 28% din companie, în clubul miliardarilor, cu o avere estimată la puțin peste un miliard de dolari.

„Majoritatea acțiunilor legate de energia nucleară au depășit semnificativ performanța în acest an”, afirmă Larry Solow, analist la CJS Securities. „Sectorul nuclear reprezintă o parte minoritară a afacerii [Cadre], dar se dezvoltă frumos, având potențialul pentru mai multe fuziuni și achiziții”, susține Solow.

Piață de miliarde și un context global tot mai tensionat

Cadre estimează că această piață ar putea ajunge la valori cuprinse între 3 și 6 miliarde de dolari, un potențial uriaș pentru o companie evaluată în prezent la aproximativ 1,7 miliarde de dolari. „Sectorul nuclear crește foarte rapid pentru noi”, a declarat Kanders pentru Forbes.

Evoluția vine într-un moment sensibil. Potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), statele care dețin arme nucleare și-au modernizat și extins arsenalele în ultimul an, semnalând debutul unei noi curse a înarmărilor nucleare, conform Forbes.

CITEȘTE ȘI: România cumpără rachete Mistral din Franța. Dedesubturile investițiilor masive în industria de apărare

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bancher
afacere
investitii
wall street
armament
inarmare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Un fost bancher dezvăluie care este acum "afacerea cu cea mai mare creștere"
Publicat acum 2 ore si 0 minute
România, menționată în documentele din "Dosarul Epstein". Zeci de mii de dolari, trimiși unei femei din Iași, prin bancă
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Gripa H3N2 îngrijorează specialiștii din Europa: "E ca un tsunami"
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Cel mai puternic stat din America Latină, avertisment pentru Trump: O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban de trădarea maghiarilor din Transilvania
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close