Un fost bancher dezvăluie care este acum "afacerea cu cea mai mare creștere"

Un fost bancher, pe numele său Warren Kanders, care a părăsit Wall Street a ajuns să parieze pe un sector alimentat de insecuritatea globală. Potrivit unei analize Forbes, afacerea cu cea mai mare creștere din portofoliul său nu mai ține doar de arme clasice, ci de un domeniu mult mai specific, și anume gestionarea contaminării radioactive.

Un fost bancher care a anticipat noua direcție a industriei de apărare

Escaladarea tensiunilor geopolitice și relansarea cursei înarmărilor au adus câștiguri substanțiale producătorilor din industria de apărare. Un caz relevant este cel al lui Kanders, fost bancher la Morgan Stanley, care de aproape trei decenii construiește un conglomerat axat pe securitate și apărare.

Prin compania sa, Cadre, Kanders vinde echipamente variate, de la costume antibombă și veste antiglonț, până la armament nonletal destinat controlului mulțimilor, inclusiv gloanțe de cauciuc. În ultimii ani însă, direcția s-a schimbat vizibil, accentul mutându-se spre tehnologii pentru gestionarea riscurilor nucleare.

Afacerea cu cea mai mare creștere: de la armuri la protecție nucleară

Kanders a intrat în acest sector încă din 1996, iar în 2021 a listat Cadre la bursă. De atunci, compania a accelerat expansiunea prin cel puțin șase achiziții, patru dintre ele realizate doar din 2024 încoace.

Contextul politic și strategic joacă un rol-cheie. Cheltuielile sporite pentru apărare din SUA, dar și reînarmarea rapidă a Europei, au creat un teren fertil pentru investiții. În acest cadru, Kanders spune că se pregătește pentru ceea ce el numește războiul „curățării nucleare”, adică gestionarea contaminării radioactive rezultate atât din activități civile, cât și militare.

„Protecția de astăzi se extinde dincolo de armuri și costume”, a declarat Kanders, în vârstă de 68 de ani, la ziua investitorilor firmei din octombrie. „Este vorba despre fortificarea sistemelor de apărare, protejarea energiei și securizarea coloanei vertebrale a infrastructurii critice”, a mai completat acesta.

Investiții de sute de milioane în tehnologii nonconvenționale

Deși produsele folosite pe front captează atenția publică, strategia Cadre se concentrează tot mai mult pe segmente mai puțin vizibile. În martie 2024, compania a cumpărat Alpha Safety, producător de echipamente de protecție împotriva radiațiilor, pentru 107 milioane de dolari. O lună mai târziu, a urmat achiziția Carr’s Engineering, pentru 90 de milioane de dolari, firmă specializată în roboți, containere pentru combustibil nuclear uzat și soluții pentru gestionarea deșeurilor radioactive, inclusiv în domeniul medical și energetic.

„Această afacere este acum cu cea mai rapidă creștere, reprezentând aproximativ 17% din veniturile Cadre”, potrivit firmei de cercetare CJS Securities.

Un nou miliardar al industriei de securitate

Această repoziționare explică și performanța bursieră. Acțiunile Cadre au urcat cu aproape 30% în acest an, pe fondul interesului crescut al investitorilor pentru companiile legate de energia nucleară. Creșterea l-a propulsat pe Kanders, care deține 28% din companie, în clubul miliardarilor, cu o avere estimată la puțin peste un miliard de dolari.

„Majoritatea acțiunilor legate de energia nucleară au depășit semnificativ performanța în acest an”, afirmă Larry Solow, analist la CJS Securities. „Sectorul nuclear reprezintă o parte minoritară a afacerii [Cadre], dar se dezvoltă frumos, având potențialul pentru mai multe fuziuni și achiziții”, susține Solow.

Piață de miliarde și un context global tot mai tensionat

Cadre estimează că această piață ar putea ajunge la valori cuprinse între 3 și 6 miliarde de dolari, un potențial uriaș pentru o companie evaluată în prezent la aproximativ 1,7 miliarde de dolari. „Sectorul nuclear crește foarte rapid pentru noi”, a declarat Kanders pentru Forbes.

Evoluția vine într-un moment sensibil. Potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), statele care dețin arme nucleare și-au modernizat și extins arsenalele în ultimul an, semnalând debutul unei noi curse a înarmărilor nucleare, conform Forbes.

