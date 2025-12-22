€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri Cum să folosești corect hârtia de copt, cu partea lucioasă sau partea mată în sus
Data publicării: 17:28 22 Dec 2025

Cum să folosești corect hârtia de copt, cu partea lucioasă sau partea mată în sus
Autor: Alexandra Firescu

hartie de copt Hârtie de copt
 

Este perioada Crăciunului, în care cuptoarele merg continuu, iar hârtia de copt este nelipsită. Dacă în trecut se tapetau tăvile cu ulei, unt sau făină, acum, hârtia de copt este o soluția mai bună.

Dar cum folosim corect hârtia de copt? 

Ai stat și tu pe gânduri când ai scos hârtia de copt din ambalaj și ai constatat că are două părți, una lucioasă și una mată? Există o variantă ”corectă”? 

Stratul lucios este, de fapt, un strat de silicon sau PFAS. Acest strat face hârtia rezistentă la apă sau grăsime. Stratul de silicon sau PFAS nu este periculos, însă dacă hârtia de copt este refolosită, aceasta poate elibera substanțele chimice. Astfel, este foarte important să folosiți hârtia de copt o singură dată, chiar dacă arată bine după ce a fost folosită. 

Nu există o indicație clară cu privire la folosirea hârtiei de copt. Dar ea trebuie utilizată cu partea lucioasă în sus, deci cu partea rezistentă, pentru ca alimentele să nu se lipească. 

De asemenea, nu ar trebui folosită la o temperatură mai mare de 200 de grade. 

Citește și: De ce are folia de aluminiu o parte mată și una lucioasă. Ce trebuie să știi 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hartie de copt
retete
bucatarie
sfaturi utile
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ordonanța Trenuleț 2025, pregătită de Guvern. Principalele măsuri pentru români, în 2026
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Carrefour deschide magazinul Express cu numărul 200. Cum arată magazinul personalizat pe nevoile fiecărei comunități
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Cum să folosești corect hârtia de copt, cu partea lucioasă sau partea mată în sus
Publicat acum 1 ora si 39 minute
O masă de grăsime de 100 de tone, găsită în canalizarea din estul Londrei
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Nicușor Dan, pentru Politico: Trump a schimbat lumea. Europa este prea slabă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close