Cum să folosești corect hârtia de copt, cu partea lucioasă sau partea mată în sus

Dar cum folosim corect hârtia de copt?

Ai stat și tu pe gânduri când ai scos hârtia de copt din ambalaj și ai constatat că are două părți, una lucioasă și una mată? Există o variantă ”corectă”?

Stratul lucios este, de fapt, un strat de silicon sau PFAS. Acest strat face hârtia rezistentă la apă sau grăsime. Stratul de silicon sau PFAS nu este periculos, însă dacă hârtia de copt este refolosită, aceasta poate elibera substanțele chimice. Astfel, este foarte important să folosiți hârtia de copt o singură dată, chiar dacă arată bine după ce a fost folosită.

Nu există o indicație clară cu privire la folosirea hârtiei de copt. Dar ea trebuie utilizată cu partea lucioasă în sus, deci cu partea rezistentă, pentru ca alimentele să nu se lipească.

De asemenea, nu ar trebui folosită la o temperatură mai mare de 200 de grade.

