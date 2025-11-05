De ce are folia de aluminiu o parte mată și una lucioasă. Ce trebuie să știi

Foarte mulți oameni sunt de părere că fața lucioasă a hârtiei de aluminiu este destinată alimentelor calde, iar cea mată alimentelor reci. În realitate, această diferență este doar un rezultat al procesului de fabricație, deoarece ambele fețe au aceeași compoziție și aceleași proprietăți. Prin urmare, pot fi folosite indiferent de scop.

Pentru a obține o foaie atât de subțire, aluminiul trece printr-un proces de laminare intensiv, în care este presat între role de oțel. Așadar, pentru a atinge grosimea standard, laminarea se realizează de obicei dublu, adică două foi sunt presate simultan. În timpul procesului, suprafața care intră în contact direct cu rolele devine lucioasă, iar cea care este lipită de cealaltă foaie capătă un aspect mat.

Această diferență nu influențează însă proprietățile foliei și este pur și simplu o consecință a tehnicii de producție. Așadar, alegerea feței lucioase sau mate nu afectează performanța termică și poți folosi folia indiferent de orientarea acesteia.

VEZI ȘI: De ce nu ar trebui să folosești folie de aluminiu în airfryer

Compania MasterPRO a publicat un videoclip pe Instagram în care explică ce tip de hârtie este cel mai potrivit pentru a prepara rețete în friteuza cu aer cald.

MasterPRO recomandă evitarea hârtiei de aluminiu în friteuza cu aer cald, deoarece blochează circulația aerului și poate elibera ioni metalici dăunători. În schimb, hârtia de copt tratată cu silicon este mai eficientă, asigurând o coacere uniformă și fără riscuri pentru sănătate.

„Hârtia de aluminiu poate părea practică, dar nu este cea mai bună opțiune pentru friteuza cu aer cald.

Fiind un material dens și neporos, aceasta blochează circulația aerului fierbinte, ceea ce împiedică o coacere uniformă și face ca alimentele să fie mai puțin crocante. În plus, atunci când intră în contact cu ingrediente acide, poate elibera ioni metalici care se transferă în mâncare. Pe termen lung, acumularea de aluminiu în organism a fost asociată cu efecte neurotoxice.

În schimb, hârtia de copt, tratată cu un strat de silicon rezistent la temperaturi ridicate, permite aerului să circule în jurul alimentelor, asigurând o coacere mai uniformă, prevenind lipirea și fără să elibereze substanțe nocive. Știința este clară: hârtia de copt este opțiunea cea mai sigură și eficientă", a transmis compania MasterPRO pe pagina de Instagram.