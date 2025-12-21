Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin

Comunitatea locală și colegii ei din media sunt șocați, întristați de moartea Mălinei. Amintim că Mălina Guler a fost găsită moartă, sâmbătă dimineață, după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe din Oradea.

Apropiații Mălinei o descriu că era o persoană plăcută, mereu zâmbitoare și foarte pasionată de ceea ce făcea.

Însă, iată, că în spatele acestei fericiri, se pare aparente, puternic afișată pe rețelele sociale, se ascundea o boală gravă, denumită ”boala secolului”, respectiv depresia.

Depresia este numită adesea ”boala secolului”, pentru că a devenit extrem de răspândită și vizibilă în societatea modernă, mai ales în ultima perioadă, tot mai multe persoane suferind de ea, unii încercând să o mascheze cu o fericire excesivă afișată în mediul online.

Jurnalistul sportiv Alin Grigore a scris o postare despre ce ar fi putut duce "la nenorocirea asta, a depresiei, boala cu care tinerii din ziua de azi se confruntă tot mai frecvent și boala pe care cred că mulți dintre noi nu știm să o tratăm, iar unii nici nu știm că suferim de ea".

Boala cu care tinerii din ziua de azi se confruntă tot mai frecvent

"Jurnalista Mălina Guler s-a aruncat de la etajul 7"

Așa a sunat una dintre multele știri ale zilei de sâmbătă. Dur!

Mălina iubea UTA și Rapid în aceeași măsură, dar de data asta n-a mai fost vorba despre fotbal.

Apropiații ei susțin că depresia a pus stăpânire pe sufletul ei în ultima perioadă. Am cunoscut-o și eu un pic, pentru că am schimbat câteva cuvinte de-a lungul timpului, când era fotograf la meciurile Rapidului.



Postarea asta însă e despre altceva. Despre ce a dus la nenorocirea asta: DEPRESIA. Boala cu care tinerii din ziua de azi se confruntă tot mai frecvent și boala pe care cred că mulți dintre noi nu știm să o tratăm, iar unii nici nu știm că suferim de ea.



Ca jurnalist de sport este atât de ușor să ajungi la depresie încât nici nu vă puteți imagina. Mai ales atunci când ești un jurnalist asumat și dezvălui echipa cu care ai ținut toată viața, că de-aia ai intrat în presa de sport. Probabil dacă nu țineai cu nicio echipă de fotbal, ai fi intrat în presa de politică.", a scris Alin Grigore.

În continuare, el consideră că Mălina nu ar fi reușit să gestioneze comentariile răutăcioase de pe rețelele sociale.

Mai mult, el susține "că printre multele materii care sunt predate la facultatea de jurnalism, ar trebui introdusă o materie care să te învețe cum să gestionezi criticile din online sau haterii, așa cum se spune mai nou".

Ar trebui introdusă o materie la facultatea de jurnalism despre cum să gestionezi criticile haterilor din online

"Comentariile răutăcioase nu se opresc niciodată la adresa ta, indiferent că ai spus sau nu vreodată că ești fan al echipei X. Și indiferent cât de corect ești tu ca om și ca jurnalist.

De aceea, consider că printre multele materii care sunt predate la facultatea de jurnalism, ar trebui introdusă o materie care să te învețe cum să gestionezi criticile din online sau haterii, așa cum se spune mai nou.

Dacă până la apariția rețelelor sociale nu prea știai ce e aia critică venită din partea poporului, acum lumea s-a schimbat. Oricine te poate jigni pe internet, pentru că nu se întâmplă nimic. Singurul care te poate apăra ești TU, dar de multe ori nici TU nu reușești asta și, coroborat cu alte probleme din familie, ajungi la gesturi extreme.

P.S. În poză este doar unul dintre multele comentarii răutăcioase. Și să nu vă apucați să scrieți în comentarii pe baza echipei cu care ține acel om, că n-are nicio treabă.", a scris jurnalistul Alin Grigore, pe o rețea socială.

Anunțul Poliției despre moartea Mălinei Guler

„La data de 20 decembrie a.c., la ora 06.01, poliţiştii orădeni au fost sesizaţi, în urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112, că o femeie ar fi căzut de la înălțime, de la etajul 7 al unui bloc de locuințe, de pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Oradea”, au transmis reprezentanții IPJ Bihor.

