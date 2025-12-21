€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Data publicării: 10:12 21 Dec 2025

Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Autor: Andrei Itu

malina guler poza Mălina Guler
 

Mălina Guler, o fată de doar 27 de ani care lucra în media, a murit tragic, la doar 27 de ani. Dispariția ei ridică mari semne de întrebare cu privire la o boală des răspândită, dar despre care se vorbește mai puțin.

Comunitatea locală și colegii ei din media sunt șocați, întristați de moartea Mălinei. Amintim că Mălina Guler a fost găsită moartă, sâmbătă dimineață, după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe din Oradea.

Apropiații Mălinei o descriu că era o persoană plăcută, mereu zâmbitoare și foarte pasionată de ceea ce făcea.

Cum se scapă de depresie - ”boala secolului”

Însă, iată, că în spatele acestei fericiri, se pare aparente, puternic afișată pe rețelele sociale, se ascundea o boală gravă, denumită ”boala secolului”, respectiv depresia.

Depresia este numită adesea ”boala secolului”, pentru că a devenit extrem de răspândită și vizibilă în societatea modernă, mai ales în ultima perioadă, tot mai multe persoane suferind de ea, unii încercând să o mascheze cu o fericire excesivă afișată în mediul online.

Jurnalistul sportiv Alin Grigore a scris o postare despre ce ar fi putut duce "la nenorocirea asta, a depresiei, boala cu care tinerii din ziua de azi se confruntă tot mai frecvent și boala pe care cred că mulți dintre noi nu știm să o tratăm, iar unii nici nu știm că suferim de ea". 

Vezi și - Cum să scapi de depresie. Șase pași pentru a trece mai ușor peste stările chinuitoare

Boala cu care tinerii din ziua de azi se confruntă tot mai frecvent

"Jurnalista Mălina Guler s-a aruncat de la etajul 7" 

Așa a sunat una dintre multele știri ale zilei de sâmbătă. Dur!

Mălina iubea UTA și Rapid în aceeași măsură, dar de data asta n-a mai fost vorba despre fotbal.
Apropiații ei susțin că depresia a pus stăpânire pe sufletul ei în ultima perioadă. Am cunoscut-o și eu un pic, pentru că am schimbat câteva cuvinte de-a lungul timpului, când era fotograf la meciurile Rapidului.


Postarea asta însă e despre altceva. Despre ce a dus la nenorocirea asta: DEPRESIA. Boala cu care tinerii din ziua de azi se confruntă tot mai frecvent și boala pe care cred că mulți dintre noi nu știm să o tratăm, iar unii nici nu știm că suferim de ea.


Ca jurnalist de sport este atât de ușor să ajungi la depresie încât nici nu vă puteți imagina. Mai ales atunci când ești un jurnalist asumat și dezvălui echipa cu care ai ținut toată viața, că de-aia ai intrat în presa de sport. Probabil dacă nu țineai cu nicio echipă de fotbal, ai fi intrat în presa de politică.", a scris Alin Grigore.

În continuare, el consideră că Mălina nu ar fi reușit să gestioneze comentariile răutăcioase de pe rețelele sociale.

Mai mult, el susține "că printre multele materii care sunt predate la facultatea de jurnalism, ar trebui introdusă o materie care să te învețe cum să gestionezi criticile din online sau haterii, așa cum se spune mai nou".

Ar trebui introdusă o materie la facultatea de jurnalism despre cum să gestionezi criticile haterilor din online

"Comentariile răutăcioase nu se opresc niciodată la adresa ta, indiferent că ai spus sau nu vreodată că ești fan al echipei X. Și indiferent cât de corect ești tu ca om și ca jurnalist.

De aceea, consider că printre multele materii care sunt predate la facultatea de jurnalism, ar trebui introdusă o materie care să te învețe cum să gestionezi criticile din online sau haterii, așa cum se spune mai nou.

Dacă până la apariția rețelelor sociale nu prea știai ce e aia critică venită din partea poporului, acum lumea s-a schimbat. Oricine te poate jigni pe internet, pentru că nu se întâmplă nimic. Singurul care te poate apăra ești TU, dar de multe ori nici TU nu reușești asta și, coroborat cu alte probleme din familie, ajungi la gesturi extreme.

P.S. În poză este doar unul dintre multele comentarii răutăcioase. Și să nu vă apucați să scrieți în comentarii pe baza echipei cu care ține acel om, că n-are nicio treabă.", a scris jurnalistul Alin Grigore, pe o rețea socială.

Anunțul Poliției despre moartea Mălinei Guler

„La data de 20 decembrie a.c., la ora 06.01, poliţiştii orădeni au fost sesizaţi, în urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112, că o femeie ar fi căzut de la înălțime, de la etajul 7 al unui bloc de locuințe, de pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Oradea”, au transmis reprezentanții IPJ Bihor.

Vezi și - Scapă de depresie și anxietate în 7 zile! Metode și exerciții ușor de pus în practică

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

malina guler
depresie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Două cutremure în România, duminică dimineață
Publicat acum 30 minute
"Blocada totală" a lui Trump: SUA confiscă un al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o ”piraterie navală”
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Solstițiul de iarnă 2025, cu cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Rezultatele extragerilor pe DC News de la orele 18:30
Publicat acum 1 ora si 22 minute
BANCUL ZILEI: Gelozia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close