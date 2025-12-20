Mălina, fotoreporter sportiv, a murit la 27 de ani. Descoperirea, făcută de dimineață

Tânăra, care locuia cu chirie în Oradea, a murit sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc. Este vorba despre Mălina Guler, cunoscută în Bihor ca fotoreporter sportiv. Colabora cu câteva publicații din Bihor.

Fotografia sportivă nu era însă sursa ei principală de venit. Nu era angajată permanent în presă, iar fotografiile facute doar în weekenduri pe stadioane nu îi puteau asigura banii necesari. Astfel că Mălina lucra la call center-ul Digi, dar absolvise jurnalismul. Trăia pentru două pasiuni clare: fotografia și fotbalul. Din acest motiv era mereu printre fotoreporterii de la meciurile din Bihor și se implica constant în evenimentele locale.

Era din comuna Drăgănești, dar se mutase în Oradea, unde stătea cu chirie. În ultima perioadă, cei apropiați spun că părea tot mai apăsată de probleme personale. Tatăl ei era bolnav, iar ea, la rândul ei, ar fi avut niște probleme de sănătate.

Totul părea normal cu o seară înainte de tragedie

Cu o seară înainte de tragedie, Mălina a fost la un concert și postase mai multe fotografii și story-uri pe Facebook. Nimic nu anunța ce urma să se întâmple câteva ore mai târziu.

Alarma s-a dat sâmbătă dimineața, în jurul orei 6. La fața locului au ajuns rapid echipaje de ordine publică, polițiști de la infracțiuni contra persoanei și criminaliști. Medicii chemați nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„La data de 20 decembrie a.c., la ora 06.01, poliţiştii orădeni au fost sesizaţi, în urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112, că o femeie ar fi căzut de la înălțime, de la etajul 7 al unui bloc de locuințe, de pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Oradea”, au transmis reprezentanții IPJ Bihor. Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că este vorba despre o femeie de 27 de ani, din comuna Drăgănești, care locuia în chirie în imobilul respectiv.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită după efectuarea necropsiei.