Cum să scapi de depresie. Șase pași pentru a trece mai ușor peste stările chinuitoare

Depresia este una dintre cele frecvente afecțiuni psihice cu care se confruntă oamenii. Se caracterizează printr-un sentiment persistent de tristețe și lipsa interesului față de activitățile făcute în mod obișnuit. Lăsată netratată, depresia poate avea urmări grave asupra sănătății și poate scădea semnificativ calitatea vieții.

Cum să scapi de depresie? Șase pași pentru a trata tulburarea

Cele mai comune simptome ale depresiei sunt: stare de spirit proastă, în mod continuu, senzaţie de neajutorare, absența speranţei pentru viitor, stima de sine scăzută, plâns frecvent, senzaţia de vinovăţie, iritabilitate, intoleranță față de ceilalţi, lipsa motivaţiei, lipsa interesului pentru diverse lucruri, dificultatea de a lua decizii, absența bucuriei față de viaţă, senzaţia continuă de anxietate, gânduri suicidale şi de vătămare fizică, mişcări lente şi vorbit lent/încet, schimbări ale apetitului, scăderea în greutate sau foarte rar creşterea în greutate și multe altele. Iată ce te ajută să scapi de aceste simptome.

Comunicarea

Stările depresive pot fi ținute la distanță cu ajutorul comunicării. Dacă te confrunți cu această tulburare, vorbește cu cei apropiați despre stările prin care treci. Nu îți face griji că te vor judeca, deoarece oamenii care țin cu adevărat la tine te vor ajuta să treci peste perioadele grele.

Muzica

Muzica este un aliat de nădejde în ceea ce privește stările negative. Însoțită de dans, aceasta te poate ajuta să te simți mai bine și să scapi de senzația de neajutorare sau de absența bucuriei față de viață.

Exercițiile fizice

Depresia devine mai ușor de suportat în momentul în care faci exerciții fizice. Încearcă să mergi la plimbare în fiecare zi și, dacă poți, să faci jogging. În acest fel, vei ajuta la eliberarea endorfinelor în organism, substanțe chimice care stimulează fericirea.

Scrisul

Pentru a scăpa de stările negative, încearcă să ții un jurnal. Completarea acestuia te va ajuta în ceea ce privește descărcarea tuturor emoțiilor și frustărilor, care nu îți dau pace.

Rugăciunea

Rugăciunea este mai puternică decât crezi. Roagă-te neîncetat pentru izbăvirea de depresie şi de feluritele boli sufleteşti. Rostește următoarea rugăciune și scapă, numaidecât, de depresie.

„Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vino şi vindecă-mă şi pe mine, netrebnicul robul Tău. M-am îndepărtat de Tine, am rănit Bunătatea şi Iubirea Ta, am păcătuit la cer şi înaintea Ta, toate fărădelegile le-am săvârşit şi stau lipsit de toată virtutea şi sănătatea. Trupul meu a slăbănogit, sufletul meu s-a umplut de răutate, duhul meu a slăbit, voinţa mea s-a stricat, toate se îneacă şi suferă înlăuntrul meu. Izbăveşte-mă, Doamne, de toată apăsarea sufletească prin care trec cu dreptate şi pe care au pricinuit-o multele mele păcate. Eu sunt cel care am greşit pentru această pustiire şi pieire a sufletului meu. Egoismul m-a stăpânit, nepăsarea m-a înrobit, lenevirea m-a apropiat de ceasul morţii. Iartă-mă, Doamne, şi vindecă netrebnicul meu suflet, îndepărtează de la mine duhul cel viclean care-mi aduce această nepăsare nesuferită a sufletului şi a trupului. Alungă greutatea din inima mea. Slobozeşte-mi sufletul şi trupul de akedie, de deznădejde, de moarte. Eu de bunăvoie le-am adus în sufletul meu pe toate acestea.

Iartă-mi, Doamne, mulţimea păcatelor, vindecă-mi greutatea patimilor. Fă, Doamne, ca să nu te mai întristez cu păcatele şi cu patimile care lucrează înlăuntrul meu. Ridică de la mine laţul cel greu al păcatului. Îndepărtează-l de la mine pentru totdeauna pe vrăjmaşul şi potrivnicul. Adu odihnă, Doamne, în viaţa şi sufletul meu. Curăţeşte-mă de toată întinăciunea trupului şi a duhului. Dacă este cu putinţă, scapă-mă de duhurile viclene care-mi aduc întuneric şi beznă, deznădejde şi chinuri. Ridică-mă din patul durerii şi din aşternutul chinuirii. Apăsarea şi frica şi înrobirea gândurilor mele să nu mă mai cuprindă nicicând, dacă aceasta este, Doamne, voia Ta, aşa încât bucurându-mă şi veselindu-mă să Te slăvesc, să Te laud şi să cânt Milostivirea Ta, să-L preamăresc pe Părintele şi pe Preasfântul Duh, pe Mângâietorul tuturor oamenilor, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Miluieşte-mă, Doamne, şi iartă-mă pe mine cel apăsat şi suferind sufleteşte şi trupeşte, Tu, Care eşti Bucuria şi Lumina şi învierea şi Pastele desfătării noastre, Tu Care ne-ai făgăduit „nu Mă voi depărta de tine, nici nu te voi părăsi”, Tu, Cel Care Te-ai pogorât până la „vistieriile iadului”, căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluieşte-mă, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Maicii Tale, Bucuria noastră a tuturor oamenilor şi a tuturor Sfinţilor. Amin!

Stăpâne, Mult-Milostive, Doamne Iisuse toase, miluieşte-mă şi curăţeşte-mă de toată întristarea, tulburarea şi frica, scapă-mă de apăsarea sufletească şi de mâhnirea demonică pe care le simt în sufletul şi trupul meu. Tu eşti Bucuria noastră şi Nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor care sunt pe mare departe. Milostiv fii mie, Stăpâne, pentru păcatele mele, ridică de la mine laţul cel greu al păcatelor şi al deznădejdii, alungă de la mine departe toată tristeţea şi akedia. Intăreşte-mă în iubirea Ta şi în nădejdea neruşinată şi în credinţa nezdruncinată faţă de Tine, pentru mijlocirile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor tăi. Amin!

Ajutorul profesionist

În cazul în care sfaturile de mai sus nu funcționează, iar starea de depresie persistă mai mult de două săptămâni și este însoțită de insomnii sau pierderea poftei de mâncare, apelează la ajutor profesionist. Specialistul te va ajuta să scapi mai ușor de stările chinuitoare, scrie BZI.

