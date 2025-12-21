Serviciu public vechi de peste 400 de ani, desființat în Danemarca

Serviciul poștal danez va înceta livrarea de scrisori după o perioadă de peste 400 de ani, potrivit The Guardian.

Digitalizarea societății desființează trimiterea de scrisori

Decizia PostNord de a înceta serviciul pe 30 decembrie vine în urma temerilor legate de „digitalizarea tot mai mare” a societății daneze. Astfel, serviciul poștal danez va livra ultima scrisoare la sfârșitul anului 2025, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani.

Anunțând decizia de la începutul acestui an de a înceta livrarea de scrisori, PostNord, formată în 2009 printr-o fuziune a serviciilor poștale suedeze și daneze, a declarat că va reduce 1.500 de locuri de muncă în Danemarca și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii pe fondul „digitalizării crescânde” a societății.

Compania a descris Danemarca drept „una dintre cele mai digitalizate țări din lume”, spunând că cererea de scrisori a „scăzut drastic”, în timp ce cumpărăturile online au continuat să crească. Astfel, a fost luată decizia să se concentreze pe colete.

A fost nevoie de doar trei ore pentru ca 1.000 dintre cutiile poștale, care au fost deja demontate, să fie cumpărate când au fost puse în vânzare la începutul acestei luni, la un preț de 2.000 DKK (267 de euro) fiecare pentru cele în stare bună și 1.500 DKK (200 de euro) pentru cele puțin mai uzate. Alte 200 vor fi scoase la licitație în ianuarie.

Danezii vor putea să trimită scrisori în continuare

PostNord, care va continua să livreze scrisori în Suedia, a declarat că va rambursa timbrele daneze neutilizate pentru o perioadă limitată.

Danezii vor putea în continuare să trimită scrisori, folosind compania de curierat Dao, care livrează deja scrisori în Danemarca, dar își va extinde serviciile de la 1 ianuarie de la aproximativ 30 de milioane de scrisori - în 2025, la 80 de milioane anul viitor. Însă clienții vor trebui să meargă la un magazin Dao pentru a-și trimite scrisorile - sau să plătească suplimentar pentru a fi ridicate de acasă - și să plătească pentru transport fie online, fie prin intermediul unei aplicații.

Tradiție care datează din secolul al XVII-lea

Serviciul poștal danez este responsabil pentru livrarea scrisorilor în țară încă din 1624. În ultimii 25 de ani, trimiterea de scrisori a fost în scădere accentuată în Danemarca, cu o scădere de peste 90%.

Însă există indicii că tinerii ar putea renaște acest obicei în țară. Conform companiei Dao, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani trimit de două până la trei ori mai multe scrisori decât alte grupe de vârstă.

Totuși, renunțarea completă la acest serviciu nu ar putea să se întâmple în acest moment, întrucât legislația daneză susține că opțiunea de a trimite scrisori trebuie să existe. Aceasta înseamnă că, dacă Dao ar înceta să livreze scrisori, guvernul ar fi obligat să numească o altă companie pentru a face acest lucru.

O sursă apropiată Ministerului Transporturilor a insistat că nu va exista nicio „diferență practică” în noul an - deoarece oamenii ar putea în continuare să trimită și să primească scrisori, dar ar face acest lucru pur și simplu prin intermediul unei alte companii.

