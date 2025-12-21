€ 5.0896
DCNews Stiri Schimbare în Armata SUA: Această practică nu va mai fi permisă. Ce rămâne, însă, valabil
Data publicării: 12:06 21 Dec 2025

Schimbare în Armata SUA: Această practică nu va mai fi permisă. Ce rămâne, însă, valabil
Autor: Iulia Horovei

Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul vrea să adopte muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Medicii militari americani vor renunța la un tip de antrenament, însă anumite practici vor rămâne, în continuare, valabile.

Armata americană va înceta să împuște animale vii pentru antrenarea medicilor militari, potrivit The Guardian.

Schimbări în armata americană în legătură cu animalele vii

Concret, nu se vor mai împușca porci și capre pentru a pregăti medicii militari în tratarea trupelor rănite într-o zonă de conflict, punându-se, astfel, capăt unui exercițiu depășit de simulatoarele care imită rănile de pe câmpul de luptă.

Interdicția asupra antrenamentelor cu „foc real” care implică animale face parte din proiectul de lege anual de apărare din acest an, deși alte utilizări ale animalelor pentru antrenamentul în timp de război vor continua.

Interdicția a fost susținută de Vern Buchanan, un congresman republican din Florida, care se concentrează adesea pe probleme legate de drepturile animalelor. Buchanan a numit schimbarea „un pas major înainte în reducerea suferinței inutile în practicile militare”.

„Cu tehnologia avansată de simulare de astăzi, ne putem pregăti medicii pentru câmpul de luptă reducând, în același timp, daunele aduse animalelor”, a spus el într-o declarație către Associated Press.

„În calitate de copreședinte al Grupului pentru Protecția Animalelor, sunt mândru să continui să conduc eforturile de a pune capăt practicilor învechite și inumane”, a adăugat el.

Antrenamentele cu animale rămân, totuși, parte din exerciții

Biroul lui Buchanan a declarat că Departamentul Apărării va continua să permită, totuși, antrenamente care implică înjunghierea, arderea și utilizarea de instrumente contondente asupra animalelor, permițând în același timp și „rănirea cu arme”, adică atunci când armata testează arme pe animale. Grupurile pentru drepturile animalelor spun că animalele ar trebui să fie anesteziate în timpul acestor antrenamente și teste.

Defense Health Agency (Agenția de Sănătate a Apărării), care supraveghează antrenamentul, a susținut într-un comunicat că Departamentul Apărării „rămâne angajat să înlocuiască modelele animale fără a compromite calitatea antrenamentului medical”. Agenția a menționat înființarea biroului său de modelare și simulare medicală a apărării ca o dovadă a acestor eforturi, care includ „scenarii de antrenament realiste pentru a se asigura că furnizorii de servicii medicale sunt bine pregătiți să îngrijească răniții de luptă”.

Controverse privind antrenamentele cu animale

Grupuri precum People for the Ethical Treatment of Animals (Persoanele pentru Tratamentul Etic al Animalelor) au declarat victoria, afirmând că schimbarea va cruța viețile a mii de animale în fiecare an și „marchează o schimbare istorică spre o tehnologie de simulare de ultimă generație, relevantă pentru om”.

Nu este clar cât de des folosește armata animalele pentru antrenament. Proiectele de lege anterioare privind apărarea și alte acte legislative au urmărit să reducă utilizarea lor pentru antrenamentul în caz de traume, potrivit unui raport din 2022 al Biroului de Responsabilitate Guvernamentală (GAO), o agenție independentă care deservește Congresul. Proiectul de lege privind apărarea din 2013 impunea Pentagonului să prezinte un raport care să contureze o strategie pentru tranziția la metode de antrenament bazate pe oameni, a declarat GAO. De asemenea, o lege din 2018 impunea secretarului apărării să se asigure că armata folosește tehnologia de simulare „în cea mai mare măsură posibilă” sau cu excepția cazului în care utilizarea animalelor este considerată necesară de lanțul medical de comandă.

Raportul GAO a afirmat că animalele sunt plasate sub anestezie și apoi eutanasiate. „Animalele vii, cum ar fi porcii și caprele, sunt folosite în antrenamentul pentru traume, deoarece organele și țesuturile lor sunt similare cu cele umane, au variații biologice care pot complica tratamentul și oferă oportunități de a controla afecțiunile medicale”, se arată în raport. Însă grupuri precum Comitetul Medicilor pentru Medicină Responsabilă spun că porcii și caprele anesteziate nu ajută prea mult medicii sau îngrijitorii medicali pentru tratarea militarilor răniți. Aceștia au spus că apariția „costumelor de răniți” purtate de oameni imită mult mai bine un om rănit.

„Marele argument este că acesta este o ființă vie, care respiră, de care trebuie să aibă grijă și există acest nivel de realism”, a spus Erin Griffith, medic pensionar din Marina SUA și membru al comitetului. „Dar replicarea a ceea ce se întâmplă când colegul lor este împușcat, sângerează și e trez e foarte diferită”, a mai spus el.

Citește și: „Blocada totală” a lui Trump: SUA confiscă un al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o „piraterie navală”

Urmăriți DCNews și pe Google News

armata americana
sua
animale
Comentarii

