Nicușor Dan s-a antepronunțat, înainte de referendum

„Oamenii de la vârf lucrează pentru rețele mici de interese, în loc să urmărească binele public”, a zis Nicușor Dan.

Corupția rămâne în prezent o problemă majoră în România, iar Nicușor Dan și-a făcut misiunea să readucă încrederea alegătorilor.

În primele șase luni, însă, el a prioritizat tăieri dureroase și nepopulare în cheltuielile din sectorul public pentru a aduce deficitul bugetar, care era cel mai mare din UE, sub control, notează Politico.

„În ceea ce privește marile probleme ale societății, începând cu corupția, nu am făcut prea multe”, a recunoscut Nicușor Dan, conform Politico.

El a spus că acest lucru se va schimba. Un documentar recent la televizor despre presupusa corupție din justiție a provocat demonstrații în stradă și o scrisoare de protest semnată de sute de judecători.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu ei săptămâna aceasta și apoi va lucra la reforme legislative prin care să se asigure că cei mai buni magistrați sunt promovați pe merit, nu pe baza relațiilor.

