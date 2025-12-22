€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri Nicușor Dan s-a antepronunțat, înainte de referendum
Data actualizării: 15:43 22 Dec 2025 | Data publicării: 15:08 22 Dec 2025

Nicușor Dan s-a antepronunțat, înainte de referendum
Autor: Anca Murgoci

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni Președintele Nicușor Dan la declarații, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
 

Nicușor Dan a pus concluzia, înainte de referendum!

„Oamenii de la vârf lucrează pentru rețele mici de interese, în loc să urmărească binele public”, a zis Nicușor Dan.

Corupția rămâne în prezent o problemă majoră în România, iar Nicușor Dan și-a făcut misiunea să readucă încrederea alegătorilor.

În primele șase luni, însă, el a prioritizat tăieri dureroase și nepopulare în cheltuielile din sectorul public pentru a aduce deficitul bugetar, care era cel mai mare din UE, sub control, notează Politico.

„În ceea ce privește marile probleme ale societății, începând cu corupția, nu am făcut prea multe”, a recunoscut Nicușor Dan, conform Politico.

El a spus că acest lucru se va schimba. Un documentar recent la televizor despre presupusa corupție din justiție a provocat demonstrații în stradă și o scrisoare de protest semnată de sute de judecători.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu ei săptămâna aceasta și apoi va lucra la reforme legislative prin care să se asigure că cei mai buni magistrați sunt promovați pe merit, nu pe baza relațiilor. 

„Oamenii de la vârf lucrează pentru rețele mici de interese, în loc să urmărească binele public”, a spus Nicușor Dan într-un interviu pentru Politico.

VEZI ȘI: Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Românii vor avea parte în 2026 de două pârtii noi de schi la Padina-Peștera
Publicat acum 45 minute
Alexandru Rogobete, anunț important pentru români în legătură cu prevenția bolilor
Publicat acum 47 minute
Programul magazinelor PPC Energie din Bucureşti și judeţele Giurgiu și Ilfov în perioada Crăciunului 2025
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Nicușor Dan, despre război: Sunt mai pesimist decât optimist pe termen scurt
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Nicușor Dan s-a antepronunțat, înainte de referendum
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 22 ore si 1 minut
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
Publicat pe 20 Dec 2025
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, val de acuzații: "Tot circul ăsta are la bază anularea testamentului". Cum a cunoscut-o pe fosta ministră
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close