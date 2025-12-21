€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Povestea inginerei Michaela, prima persoană în scaun rulant care a ajuns în spațiu
Data actualizării: 10:05 21 Dec 2025 | Data publicării: 09:58 21 Dec 2025

Povestea inginerei Michaela, prima persoană în scaun rulant care a ajuns în spațiu
Autor: Iulia Horovei

michaela benthaus Michaela Benthaus, prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu. Sursa foto: Captură ecran Instagram/ @michi_benthaus
 

Inginera Michaela Benthaus, în vârstă de 33 de ani și născută în Germania, e prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu.

Michaela Benthaus, în vârstă de 33 de ani și născută în Germania, a fost grav rănită într-un accident de mountain bike în urmă cu șapte ani, suferind leziuni la măduva spinării care au făcut-o să nu mai poată merge.

Inginera a devenit primul utilizator de scaun cu rotile care ajunge în spațiu. Însoțită de alți cinci pasageri la bordul zborului Blue Origin care a decolat din Texas, sâmbătă, 20 decembrie, Michaela Benthaus a spus că a râs pe tot parcursul călătoriei până în atmosferă, potrivit SkyNews.

Prima persoană în scaun cu rotile care ajunge în spațiu

„A fost cea mai tare experiență”, a spus ea. „Nu ar trebui să renunți niciodată la visele tale, nu-i așa?!”, s-a întrebat retoric Michaela.

Parte a programului de stagiari absolvenți al Agenției Spațiale Europene din Olanda, Benthaus a experimentat condiții de gravitate zero în timpul unui zbor parabolic din Houston, în 2022.

La mai puțin de doi ani mai târziu, a participat la o misiune spațială simulată de două săptămâni în Polonia. Cu toate acestea, ea a declarat pentru Associated Press înainte de zborul de sâmbătă că „nu s-a gândit niciodată că un zbor spațial ar fi o opțiune reală pentru mine, deoarece, chiar și ca persoană super sănătoasă, este atât de competitiv, nu-i așa?!”.

„Nu există un istoric al persoanelor cu dizabilități care să zboare în spațiu”, a adăugat ea.

Cu o durată de 10 minute, zborul Blue Origin presupune lansarea vehiculului suborbital, New Shepard, la aproximativ 105 km până la linia Karman - considerată de unii a fi marginea spațiului - după care capsula se întoarce cu susul în jos înainte de revenire.

Compania a fost înființată de Jeff Bezos, CEO și fondator al Amazon, care a lansat primul său zbor spațial de pasageri în 2021. 

Hans Koenigsmann, fost director executiv SpaceX, născut tot în Germania, a ajutat la organizarea călătoriei Michaelei Benthaus și a co-sponsorizat-o împreună cu Blue Origin.

La sfârșitul expediției - cea de-a 37-a călătorie de pasageri a Blue Origin - Benthaus a fost ajutată să coboare din capsulă și să coboare scurtele trepte. Au fost necesare doar mici ajustări pentru ca ea să se alăture zborului, fiind adăugată o platformă de transfer care să-i permită deplasarea între trapa capsulei și scaunul ei.

Citește și: Femeia surprinsă pe kiss cam cu CEO-ul Astronomer la concertul Coldplay, dezvăluiri în premieră despre incident

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spatiu
prima persoana
michaela benthaus
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Două cutremure în România, duminică dimineață
Publicat acum 30 minute
"Blocada totală" a lui Trump: SUA confiscă un al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o ”piraterie navală”
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Solstițiul de iarnă 2025, cu cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Rezultatele extragerilor pe DC News de la orele 18:30
Publicat acum 1 ora si 22 minute
BANCUL ZILEI: Gelozia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close