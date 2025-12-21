Povestea inginerei Michaela, prima persoană în scaun rulant care a ajuns în spațiu

Michaela Benthaus, în vârstă de 33 de ani și născută în Germania, a fost grav rănită într-un accident de mountain bike în urmă cu șapte ani, suferind leziuni la măduva spinării care au făcut-o să nu mai poată merge.

Inginera a devenit primul utilizator de scaun cu rotile care ajunge în spațiu. Însoțită de alți cinci pasageri la bordul zborului Blue Origin care a decolat din Texas, sâmbătă, 20 decembrie, Michaela Benthaus a spus că a râs pe tot parcursul călătoriei până în atmosferă, potrivit SkyNews.

Prima persoană în scaun cu rotile care ajunge în spațiu

„A fost cea mai tare experiență”, a spus ea. „Nu ar trebui să renunți niciodată la visele tale, nu-i așa?!”, s-a întrebat retoric Michaela.

Parte a programului de stagiari absolvenți al Agenției Spațiale Europene din Olanda, Benthaus a experimentat condiții de gravitate zero în timpul unui zbor parabolic din Houston, în 2022.

La mai puțin de doi ani mai târziu, a participat la o misiune spațială simulată de două săptămâni în Polonia. Cu toate acestea, ea a declarat pentru Associated Press înainte de zborul de sâmbătă că „nu s-a gândit niciodată că un zbor spațial ar fi o opțiune reală pentru mine, deoarece, chiar și ca persoană super sănătoasă, este atât de competitiv, nu-i așa?!”.

„Nu există un istoric al persoanelor cu dizabilități care să zboare în spațiu”, a adăugat ea.

Cu o durată de 10 minute, zborul Blue Origin presupune lansarea vehiculului suborbital, New Shepard, la aproximativ 105 km până la linia Karman - considerată de unii a fi marginea spațiului - după care capsula se întoarce cu susul în jos înainte de revenire.

Compania a fost înființată de Jeff Bezos, CEO și fondator al Amazon, care a lansat primul său zbor spațial de pasageri în 2021.

Hans Koenigsmann, fost director executiv SpaceX, născut tot în Germania, a ajutat la organizarea călătoriei Michaelei Benthaus și a co-sponsorizat-o împreună cu Blue Origin.

La sfârșitul expediției - cea de-a 37-a călătorie de pasageri a Blue Origin - Benthaus a fost ajutată să coboare din capsulă și să coboare scurtele trepte. Au fost necesare doar mici ajustări pentru ca ea să se alăture zborului, fiind adăugată o platformă de transfer care să-i permită deplasarea între trapa capsulei și scaunul ei.

