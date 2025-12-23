Cel mai comun obicei care poate duce cu timpul la un atac de cord

Chiar dacă pare copleșitor să îți schimb total stilul de viață într-unul mai sănătos, se pare că nu este așa complicat. Există un obicei matinal simplu care este atribuit aproximativ la 90% din atacurile de cord și care te poate ajuta.

Doctorul Sana Sadoxai postează regulat pe TikTok sfaturi de sănătate pentru cei 42.000 de urmăritori ai săi, iar recent a dezvăluit cât de importante sunt primele acțiuni pe care le faci dimineața.

Obiceiul la care trebuie să renunți

Explicând cât de mult poate influența stilul tău de viață șansele de a suferi un atac de cord, ea a spus, conform Mirror: „Adevăratul pericol începe în momentul în care te trezești și rămâi nemișcat”.

Profesionista din domeniul sănătății a continuat spunând că „majoritatea oamenilor trec de la pat la telefon, la statul jos, la ieșirea în grabă”, ceea ce, explică ea, înseamnă că organismul este menținut într-o „stare de mișcare redusă și inflamație ridicată”.

Chiar dacă s-ar putea să nu înțelegeți exact ce înseamnă asta, dr. Sadoxai spune: „Acest obicei accelerează în secret rezistența la insulină, acumularea de grăsime abdominală, hipertensiunea arterială, inflamația silențioasă și disfuncția metabolică, toate acestea crescând dramatic riscul de atacuri cardiace premature, mai ales dacă sunteți supraponderal sau obez”.

Potrivit NHS și British Heart Foundation, obezitatea crește semnificativ riscul de a suferi un atac de cord.

Citește și: Patru sfaturi simple pentru o inimă sănătoasă

Care este soluția

Ei bine, așa cum explică dr. Sadoxai, mișcarea de dimineață, la prima oră, este o schimbare simplă pe care o puteți face și care va avea un impact semnificativ asupra sănătății dumneavoastră generale.

„Doar cinci până la șapte minute de mișcare dimineața: mers rapid, stretching, exerciții de respirație, orice, stimulează circulația, activează metabolismul, stabilizează nivelul zahărului și protejează inima mai mult decât își dau seama oamenii”, explică ea.

„Greutatea, metabolismul și inima sunt profund legate între ele, iar ignorarea acestui obicei matinal reprezintă o amenințare tăcută. Schimbarea lui poate salva vieți.”

Medicul a încheiat videoclipul cu un avertisment sever pentru oricine s-ar putea afla deja aproape de zona de pericol, spunându-le urmăritorilor săi: „Dacă vă luptați cu obezitatea, grăsimea abdominală persistentă, dificultăți de respirație, diabet sau oboseală, acestea sunt semne metabolice timpurii de avertizare pe care nu ar trebui să le ignorați. Preia controlul înainte să devină un risc cardiac”.

Sfatul doctorului Sadoxai a avut în mod clar un impact asupra urmăritorilor săi.

Unul dintre ei a comentat amuzat: „Practic, faptul că ne trezim și ne grăbim la serviciu ne omoară”.