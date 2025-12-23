€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri Cel mai comun obicei care poate duce cu timpul la un atac de cord
Data actualizării: 09:33 23 Dec 2025 | Data publicării: 09:31 23 Dec 2025

Cel mai comun obicei care poate duce cu timpul la un atac de cord
Autor: Alexandra Curtache

atac de cord Foto: Unsplash
 

A avea grijă de sănătatea ta poate părea copleșitor și complicat, dar, potrivit unui medic, există o schimbare foarte simplă pe care o poți face pentru a avea un impact enorm asupra sănătății tale generale...

Chiar dacă pare copleșitor să îți schimb total stilul de viață într-unul mai sănătos, se pare că nu este așa complicat. Există un obicei matinal simplu care este atribuit aproximativ la 90% din atacurile de cord și care te poate ajuta.

Doctorul Sana Sadoxai postează regulat pe TikTok sfaturi de sănătate pentru cei 42.000 de urmăritori ai săi, iar recent a dezvăluit cât de importante sunt primele acțiuni pe care le faci dimineața.

Obiceiul la care trebuie să renunți

Explicând cât de mult poate influența stilul tău de viață șansele de a suferi un atac de cord, ea a spus, conform Mirror: „Adevăratul pericol începe în momentul în care te trezești și rămâi nemișcat”.

Profesionista din domeniul sănătății a continuat spunând că „majoritatea oamenilor trec de la pat la telefon, la statul jos, la ieșirea în grabă”, ceea ce, explică ea, înseamnă că organismul este menținut într-o „stare de mișcare redusă și inflamație ridicată”.

Chiar dacă s-ar putea să nu înțelegeți exact ce înseamnă asta, dr. Sadoxai spune: „Acest obicei accelerează în secret rezistența la insulină, acumularea de grăsime abdominală, hipertensiunea arterială, inflamația silențioasă și disfuncția metabolică, toate acestea crescând dramatic riscul de atacuri cardiace premature, mai ales dacă sunteți supraponderal sau obez”.

Potrivit NHS și British Heart Foundation, obezitatea crește semnificativ riscul de a suferi un atac de cord.

Citește și: Patru sfaturi simple pentru o inimă sănătoasă

Care este soluția

Ei bine, așa cum explică dr. Sadoxai, mișcarea de dimineață, la prima oră, este o schimbare simplă pe care o puteți face și care va avea un impact semnificativ asupra sănătății dumneavoastră generale.

„Doar cinci până la șapte minute de mișcare dimineața: mers rapid, stretching, exerciții de respirație, orice, stimulează circulația, activează metabolismul, stabilizează nivelul zahărului și protejează inima mai mult decât își dau seama oamenii”, explică ea.

„Greutatea, metabolismul și inima sunt profund legate între ele, iar ignorarea acestui obicei matinal reprezintă o amenințare tăcută. Schimbarea lui poate salva vieți.”

Medicul a încheiat videoclipul cu un avertisment sever pentru oricine s-ar putea afla deja aproape de zona de pericol, spunându-le urmăritorilor săi: „Dacă vă luptați cu obezitatea, grăsimea abdominală persistentă, dificultăți de respirație, diabet sau oboseală, acestea sunt semne metabolice timpurii de avertizare pe care nu ar trebui să le ignorați. Preia controlul înainte să devină un risc cardiac”.

Sfatul doctorului Sadoxai a avut în mod clar un impact asupra urmăritorilor săi.

Unul dintre ei a comentat amuzat: „Practic, faptul că ne trezim și ne grăbim la serviciu ne omoară”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac de cord
obicei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Care este cel mai neașteptat lucru cerut în spitalele din România în 2025
Publicat acum 37 minute
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat acum 41 minute
Cum să pregătești cel mai pufos cozonac. Secretul cofetarului de la „Gemuleț”
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Inteligența artificială folosită în anunțurile de vânzare pentru animale. OLX detectează postările false
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat acum 21 ore si 0 minute
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat pe 21 Dec 2025
Sondaj CURS: Două partide ar fi suficiente pentru majoritatea parlamentară, dacă ar avea loc astăzi alegeri
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close