Data publicării: 14:14 20 Sep 2025

Secretul unei inimi sănătoase: Un gest simplu pe care nu trebuie să-l ignori

Autor: Darius Mureșan
inima-stetoscop_76599200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Bolile de inimă reprezintă o provocare majoră. În timp ce atenția se concentrează adesea pe diete echilibrate, cardiologii subliniază că hidratarea zilnică este la fel de importantă pentru menținerea unei inimi sănătoase și a unei circulații eficiente.

Consumul de apă, 2 litri pe zi, este esențial pentru sănătatea inimii și a circulației. Apa sprijină funcția renală prin eliminarea toxinelor și a excesului de sodiu și contribuie la o circulație sanguină eficientă. Deshidratarea poate îngroșa sângele și crește riscul de formare a cheagurilor și problemelor cardiace. Hidratarea ajută la menținerea echilibrului electrolitic, vital pentru ritmul și funcția cardiacă iar Înlocuirea apei cu sucuri poate avea efecte negative asupra inimii, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @elena_gr

 

De ce e mai bine  bei apă decât sucuri și băuturi carbogazoase

Apa reprezintă cea mai sănătoasă alegere în materie de hidratare, în comparație cu sucurile și băuturile carbogazoase, care, deși pot părea atractive, aduc numeroase dezavantaje organismului. Spre deosebire de acestea, apa nu conține zaharuri, calorii sau aditivi artificiali, ceea ce o face indispensabilă pentru menținerea echilibrului hidric și metabolic. Hidratarea corespunzătoare prin consumul de apă susține funcționarea optimă a organelor, facilitează digestia, reglează temperatura corporală și contribuie la eliminarea toxinelor.

Sucurile și băuturile carbogazoase, chiar și cele etichetate drept „naturale” sau „light”, conțin cantități semnificative de zahăr, conservanți și acid fosforic, care pot afecta sănătatea pe termen lung. Consumul regulat al acestor băuturi este asociat cu creșterea riscului de obezitate, diabet de tip 2, carii dentare și probleme cardiovasculare. De asemenea, băuturile carbogazoase pot provoca deshidratare ușoară, deoarece zahărul și cofeina din compoziție au efect diuretic și reduc aportul de lichide necesar organismului.

Alegerea apei în locul băuturilor îndulcite sau carbogazoase reprezintă o decizie fundamentată nu doar pe beneficii imediate, ci și pe efecte pozitive pe termen lung asupra sănătății generale. Apa nu doar că hidratează eficient, dar contribuie și la prevenirea afecțiunilor metabolice, la menținerea unei greutăți sănătoase și la susținerea funcțiilor cognitive și fizice ale organismului. Consumul regulat de apă se impune ca o practică esențială pentru un stil de viață sănătos și echilibrat.

