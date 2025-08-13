Data publicării:

Patru sfaturi simple pentru o inimă sănătoasă

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial. Specialiștii avertizează că prevenția prin mișcare, monitorizarea sănătății și gestionarea stresului poate salva vieți.

Inima umană, de mărimea unui pumn, pompează zilnic peste 7.500 de litri de sânge, furnizând oxigen și nutrienți întregului corp, reglând temperatura și susținând buna funcționare a organelor. Cu toate acestea, este un organ vulnerabil. Bolile cardiovasculare provoacă aproape o treime din decesele la nivel global, iar în Africa de Sud sunt responsabile pentru circa 215 decese zilnic.

Factorii principali care afectează sănătatea inimii includ inactivitatea fizică, alimentația nesănătoasă și stresul cronic. În acest context, biokinetica, știința mișcării aplicată în prevenție și reabilitare, poate juca un rol decisiv în menținerea sănătății cardiovasculare, conform Reuters.


1. Exercițiul fizic structurat - medicament pentru inimă

Specialiștii recomandă minimum 150 de minute de activitate aerobică moderată pe săptămână, precum mers rapid, ciclism sau dans. Dacă timpul este limitat, exercițiile pot fi împărțite în sesiuni de câte 10 minute, de trei ori pe zi.

Exercițiile de întărire musculară, genuflexiuni, flotări pe perete, efectuate de două ori pe săptămână îmbunătățesc sănătatea metabolică și reduc riscul cardiac. Biokineticienii pot evalua riscul individual și pot crea programe personalizate, sigure și eficiente.


2. Monitorizarea constantă a valorilor vitale

Multe boli de inimă se dezvoltă fără simptome evidente. Hipertensiunea, colesterolul ridicat sau glicemia mare pot trece neobservate până la un eveniment grav, precum infarctul.

Persoanele peste 35 de ani, mai ales cu antecedente familiale, ar trebui să își facă anual analize pentru tensiune, colesterol și glicemie. Aceste date ajută la adoptarea din timp a unor măsuri de prevenție.


3. Rupeți ciclul sedentarismului

Statul prelungit la birou, în mașină sau în fața ecranelor crește riscul de boli cardiovasculare și mortalitate prematură. Birourile în picioare, pauzele de mișcare și exercițiile de întindere și echilibru contribuie la sănătatea articulațiilor, mușchilor și inimii.

Mișcarea constantă pe parcursul zilei, chiar și în reprize scurte, este esențială pentru reducerea efectelor nocive ale sedentarismului.


4. Gestionarea stresului - un scut pentru inimă

Stresul cronic favorizează hipertensiunea, inflamația și comportamentele nesănătoase. Exercițiile fizice sunt un remediu natural, stimulând eliberarea de endorfine, îmbunătățind somnul și starea de spirit.

Antrenamentele aerobice și de rezistență reduc anxietatea și simptomele depresive, sporind rezistența emoțională. Specialiștii spun că mișcarea regulată le redă pacienților sentimentul de control asupra sănătății lor.

Prevenirea bolilor cardiovasculare nu înseamnă doar tratament după apariția problemelor, ci adoptarea unor obiceiuri sănătoase din timp. Mișcare structurată, monitorizarea constantă a stării de sănătate, evitarea sedentarismului și gestionarea stresului sunt cele patru direcții esențiale pentru o inimă puternică.

