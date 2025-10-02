Într-o discuție recentă cu jurnalistul Val Vâlcu, profesorul John Deanfield, cardiolog și director al National Institute for Cardiovascular Outcomes Research (NICOR), a explicat cum strategiile de prevenție se bazează pe date concrete și reducerea riscurilor pe termen lung.

Abordări moderne în prevenția bolilor cardiovasculare

„Ne aflăm într-o situație unică în ceea ce privește bolile cardiovasculare. Abordăm cu adevărat prevenția în rândul populației. Știm cauzalitatea bolilor coronariene mai bine decât aproape orice altă boală”, a subliniat profesorul Deanfield. El explică faptul că factorii de risc, precum fumatul, colesterolul crescut, tensiunea arterială și diabetul, afectează oamenii de mulți ani înainte ca boala să apară, iar intervențiile timpurii pot reduce semnificativ riscul.

Experiența Regatului Unit arată că reducerea expunerii la acești factori de risc produce beneficii clinice reale. „Dacă putem viza acești factori și îi reducem, obținem beneficii clinice. Abordarea tradițională a fost simplistă – le spuneam pacienților să facă ceva, sperând că vor asculta. Acum putem fi mai subtili și să reducem expunerea nocivă pe termen lung”, explică profesorul Deanfield. Aceasta include schimbări treptate, cum ar fi ajustarea dietei sau reducerea fumatului.

Profesorul Deanfield subliniază că eficacitatea acestor politici trebuie evaluată cu atenție: „Trebuie să ne uităm la mortalitate, dar și la impactul asupra markerilor de risc precum tensiunea arterială și colesterolul. Aceste măsuri intermediare ne permit să evaluăm eficacitatea intervențiilor timpurii”.

În privința fumatului, el atrage atenția asupra efectelor rapide ale politicilor publice: „Interzicerea fumatului în locurile publice a avut un efect rapid asupra bolilor cardiovasculare. Putem folosi produse alternative, precum nicotina orală sau vapingul, care sunt mult mai puțin dăunătoare. Studiile arată că aceste alternative reduc riscurile pentru sănătate”.

Rolul fiecărei părți implicate

„Reducerea riscurilor necesită implicarea mai multor părți: medicii furnizează dovezi și susțin intervențiile timpurii, mediul de sănătate publică trebuie să fie propice schimbărilor, iar guvernele trebuie să adopte politici pentru a reduce expunerea la factori de risc. Publicul trebuie informat și implicat pentru a înțelege beneficiile”, explică profesorul.

Abordările moderne în prevenția cardiovasculară pun accent pe schimbări mici și susținute: „Medicii trebuie să comunice oportunitățile de prevenție, să încurajeze pacienții să facă schimbări mici, susținute pe termen lung. Reducerea riscurilor prin acțiuni timpurii și susținute oferă beneficii cumulative, asemănător investițiilor financiare”. Exemplele concrete includ controlul fumatului și îmbunătățirea alimentației: „Pentru fumat, trebuie să evităm expunerea copiilor și să oferim alternative mai sigure adulților. În privința alimentației, nu putem opri oamenii să mănânce, dar putem îmbunătăți calitatea alimentelor și gestiona obezitatea, chiar și cu medicamente noi. Abordările graduale reduc riscurile pe termen lung”.

Strategii concrete și beneficii pe termen lung

Experiența Regatului Unit arată că populația răspunde la strategii bine gândite. „Guvernul dezvoltă strategii pe termen lung: informarea publicului, responsabilizarea acestuia și recompense pentru atingerea obiectivelor. Tehnologia digitală joacă un rol important în comunicarea și sprijinirea populației”, spune profesorul.

Evaluarea politicilor publice se face atât prin analiza problemelor clinice, cât și prin monitorizarea factorilor intermediari de risc: „Impactul asupra bolilor cardiovasculare poate fi măsurat. Analizăm și factorii intermediari: tensiunea arterială, colesterolul, greutatea, comportamentul fizic – toți sunt cauzatori de boli viitoare”.

Profesorul John Eric Deanfield, cardiolog și profesor la University College London, este recunoscut la nivel internațional pentru activitatea sa în prevenția bolilor cardiovasculare pe parcursul vieții. Autor a sute de articole științifice și coordonator al ghidurilor britanice pentru prevenția cardiovasculară (JBS3), el a introdus conceptul „investiției în arterele tale” pentru a comunica beneficiile prevenției publicului larg și a fost decorat cu titlul de Commander of the Order of the British Empire (CBE).