Dronă de mari dimenisuni prăbușită în Argeș. A fost găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești

Obiectul zburător, de tip dronă, ar fi fost găsit într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, transmite IPJ Argeş.

Sesizarea a fost făcută duminică, în jurul orei 10:40, de către un bărbat de 49 de ani, din comuna Lereşti, care participa la o vânătoare organizată în zonă.

Dronă prăbușită printre copaci, în Argeș

"Astăzi, 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci.

În urma sesizării, la faţa locului a fost direcţionat de urgenţă un echipaj de poliţie, care a procedat la asigurarea perimetrului şi la verificări preliminare, în vederea prevenirii oricăror riscuri pentru persoane sau bunuri", a transmis IPJ Argeş. De asemenea, drona avea atașată de ea o parașută deschisă.

A fost sesizat Parchetul General

Conform sursei citate, au fost informate instituţiile abilitate, potrivit competenţelor legale, pentru a se face cercetări specifice, stabilirea naturii obiectului şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în locația respectivă.

Parchetul General a fost sesizat.

