Subcategorii în Stiri

Dronă de mari dimenisuni prăbușită în Argeș. A fost găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești
Data actualizării: 13:38 21 Dec 2025 | Data publicării: 13:27 21 Dec 2025

Dronă de mari dimenisuni prăbușită în Argeș. A fost găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești
Autor: Andrei Itu

drona Foto: Pixabay / dronă ilustrativ
 

Poliţiştii din Câmpulung fac verificări după ce un bărbat a sesizat că ar fi fost identificat un obiect zburătorl de tip dronă, prăbuşit printre copaci, pe muntele Strâmtu, comuna Lerești, Argeș.

Obiectul zburător, de tip dronă, ar fi fost găsit într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, transmite IPJ Argeş.

Sesizarea a fost făcută duminică, în jurul orei 10:40, de către un bărbat de 49 de ani, din comuna Lereşti, care participa la o vânătoare organizată în zonă.

Dronă prăbușită printre copaci, în Argeș

"Astăzi, 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci.

În urma sesizării, la faţa locului a fost direcţionat de urgenţă un echipaj de poliţie, care a procedat la asigurarea perimetrului şi la verificări preliminare, în vederea prevenirii oricăror riscuri pentru persoane sau bunuri", a transmis IPJ Argeş. De asemenea, drona avea atașată de ea o parașută deschisă.

A fost sesizat Parchetul General

Conform sursei citate, au fost informate instituţiile abilitate, potrivit competenţelor legale, pentru a se face cercetări specifice, stabilirea naturii obiectului şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în locația respectivă.

Parchetul General a fost sesizat. 

Vezi și - Incident bizar în Republica Moldova: Un țăran a găsit o dronă rusească pe câmp și a dus-o acasă să-i scoată motorul

drona
arges
Comentarii

