Nicușor Dan, pentru Politico: Trump a schimbat lumea. Europa este prea slabă

Nicușor Dan, într-un interviu amplu pentru Politico, descrie o realitate care, în opinia sa, nu mai poate fi ocolită. Revenirea lui Trump la Casa Albă a redesenat raporturile de forță globale, iar Europa intră în această nouă etapă cu reflexe lente și vulnerabilități vechi. Tonul nu este descris ca fiind unul triumfalist și nici alarmist, ci mai degrabă lucid, uneori incomod.

Pentru liderii europeni moderați, 2025 nu a fost despre planuri mari, ci despre adaptare. A fost despre cum să gestioneze o Americă diferită, mai dură, mai puțin dispusă la compromisuri simbolice și mai concentrată pe propriile interese. Sau, în scenariul cel mai neplăcut, despre cum să funcționeze fără sprijinul tradițional de la Washington.

Politico: o relație transatlantică pusă sub semnul întrebării

De la instalarea noii administrații americane, mesajele au fost directe. Europa nu mai este în centrul priorităților SUA. Sprijinul pentru Ucraina a fost redus, tarifele comerciale au fost majorate, iar liderii europeni au fost catalogați drept „slabi”. În paralel, cercuri apropiate de Trump au început să susțină partide considerate „patriotice” în Europa, promovând teme din agenda MAGA, în special pe migrație.

Pentru Nicușor Dan, dilema nu este una teoretică. Cât poate Europa să accepte din acest nou set de reguli, având în vedere dependența de Statele Unite, și unde trebuie trasă linia când sunt puse sub presiune valorile democratice? Întrebarea esențială, notează Politico, este dacă alianța transatlantică mai funcționează cu adevărat sau doar supraviețuiește din inerție.

„Lumea s-a schimbat”, a spus Nicușor Dan, într-un interviu acordat dintr-un hotel din Bruxelles. „Am trecut de la un mod de a face lucrurile care avea și o dimensiune morală la unul foarte pragmatic și economic”.

Europa între adaptare și presiune politică externă

Președintele României spune că liderii europeni au înțeles schimbarea de paradigmă și caută soluții concrete. În același timp, sunt nevoiți să gestioneze un context complicat, în care administrația americană susține deschis forțe populiste de dreapta de pe continent.

Anul trecut, oficiali de rang înalt din echipa lui Trump, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au criticat anularea alegerilor prezidențiale din România. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA merge și mai departe, sugerând că Washingtonul ar putea influența politicile europene în sensul agendei sale, inclusiv pe migrație.

Nicușor Dan admite că exprimarea unor opinii politice este legitimă, dar avertizează că lucrurile devin grave atunci când se trece la influențare „nedemocratică”, inclusiv prin finanțarea presei. „Asta ar fi o problemă, exact cum fac rușii”, a subliniat el.

Are Trump dreptate când spune că Europa e „slabă”?

Pentru România, relația cu Statele Unite rămâne crucială. Țara găzduiește o bază NATO de mari dimensiuni, care urmează să devină cea mai mare din Europa, și un sistem american de apărare antirachetă. Tocmai de aceea, retragerea a 800 de militari americani a provocat îngrijorare la București.

Cu toate acestea, Nicușor Dan insistă că SUA și Europa rămân aliați naturali. Există valori comune, spune el, și șanse pentru un parteneriat solid pe termen mediu. Pe termen scurt însă, relația este într-o fază de tranziție complicată.

Întrebat direct dacă Trump are dreptate când îi numește pe europeni „slabi”, răspunsul este surprinzător de franc: „Da, există un sâmbure de adevăr”. Liderii europeni iau decizii greu, iar exemplul negocierilor pentru sprijinul financiar al Ucrainei este grăitor: luni de discuții și un summit prelungit până la ora 3 dimineața.

Chiar și așa, spune Dan, o Uniune Europeană fragmentată a reușit să ajungă la „decizia importantă”: un împrumut comun de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, care va menține Kievul pe linia de plutire în următorii doi ani.

„Sunt mai degrabă pesimist decât optimist”

În timp ce unii lideri europeni văd acest plan ca pe un pas spre pace, Nicușor Dan rămâne rezervat. „Sunt mai degrabă pesimist decât optimist”, spune el. „Ei cred că o pace peste două, trei luni va fi mai bună pentru ei decât pacea de acum. Așa că vor lupta mai mult, pentru că au făcut niște mici progrese pe teren”.

Președintele României este de acord cu Volodimir Zelenski că Trump ar trebui să exercite mai multă presiune asupra lui Vladimir Putin pentru un armistițiu. În același timp, salută sancțiunile recente impuse companiilor Rosneft și Lukoil, pe care le consideră eficiente, și apreciază disponibilitatea SUA de a discuta garanții de securitate.

Avertismentul rămâne însă ferm: orice pace care ar recompensa agresorul ar crea riscuri majore. „Decizia aparține exclusiv ucrainenilor. Ei suferă enorm și nu putem să îi judecăm pentru nicio decizie pe care o vor lua”.

România, front logistic și vulnerabilități interne

România joacă un rol-cheie în sprijinirea Ucrainei, prin portul Constanța și infrastructura militară. Soldați ucraineni se antrenează pe teritoriul românesc, iar cooperarea cu Bulgaria și Turcia pentru deminarea Mării Negre este în desfășurare.

Deși drone rusești au pătruns de mai multe ori în spațiul aerian românesc, Nicușor Dan minimalizează riscul. „Am avut niște drone. Suntem siguri că nu au fost trimise intenționat pe teritoriul nostru”, a spus el. „Încercăm să le spunem cetățenilor că nu sunt deloc în pericol”.

Totuși, cheltuielile militare cresc, tocmai pentru a descuraja Moscova.

Corupție, neîncredere și democrație sub presiune

Ajuns la Cotroceni în luna mai, Nicușor Dan a preluat mandatul într-un climat tensionat, după anularea alegerilor din 2024, pe fondul acuzațiilor de interferență rusă. Neîncrederea publică a crescut, iar corupția rămâne o problemă structurală.

„Pe marile probleme ale societății, inclusiv corupția, nu am făcut prea multe”, admite el, explicând că primele luni au fost dominate de măsuri economice dure. Promite însă reforme în justiție. „Oamenii de la vârf lucrează pentru rețele mici de interese, în loc să fie pentru binele public”.

Un raport detaliat despre anularea alegerilor este așteptat în următoarele două luni. Între timp, Nicușor Dan avertizează că atacurile Rusiei asupra democrației românești, inclusiv prin campanii masive pe TikTok, nu sunt un caz izolat. Alte state europene se confruntă acum cu aceleași tactici.

„Tocmai am avut discuții cu lideri din țări mai avansate decât noi și cred că nimeni nu are un răspuns complet”, a spus el. „Dacă ai astfel de informații și acele informații au ajuns la o jumătate de milion de oameni, chiar dacă vii a doua zi spunând că sunt false, ai pierdut deja”.

Concluzia președintelui este amară, dar calmă. Politica europeană este mai democratică decât pare din exterior, spune el, însă cetățenii nu simt asta. Iar despre summit-urile UE, observația e dusă cu adevărat la esență: „Temele sunt bine alese, dar dezbaterile sunt cam prea lungi”, conform POLITICO.

