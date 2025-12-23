€ 5.0908
DCNews Stiri Percheziții la domiciliul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Ancheta morții sale ia o turnură neașteptată
Data actualizării: 12:06 23 Dec 2025 | Data publicării: 11:58 23 Dec 2025

Percheziții la domiciliul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Ancheta morții sale ia o turnură neașteptată
Autor: Alexandra Curtache

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției Imagine cu Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției. Foto: Agerpres
 

Turnură neașteptată în cazul morții fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu: poliția face percheziții la domiciliul ei.

UPDATE: Procurorii au ridicat mai multe laptopuri, un telefon și acte din casa Rodicăi Stănoiu, conform surselor Cancan.ro.

Marți dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov efectuează o percheziție domiciliară la locuința acesteia, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în cadrul dosarului de moarte suspectă deschis după decesul fostului demnitar.

Percheziția este în plină desfășurare, iar potrivit unor surse judiciare, anchetatorii caută, printre altele, dispozitive electronice. Acțiunea vine în contextul informațiilor potrivit cărora partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, ar fi avut control asupra telefoanelor acesteia în perioada premergătoare decesului.

Suspiciuni legate de averea fostei ministre

Ancheta a fost declanșată după apariția unor controverse majore în jurul circumstanțelor morții sale. Surse neoficiale susțin că fosta ministră ar fi fost externată din spital pe semnătură de partenerul său, deși ar fi prezentat urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor. De asemenea, apropiați ai acesteia spun că, în ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu s-ar fi izolat complet de prieteni și nu mai răspundea la telefon, existând suspiciuni că dispozitivul mobil ar fi fost controlat de partenerul său.

Mai mult, în cercul apropiat al fostei ministre există suspiciuni potrivit cărora partenerul acesteia ar fi urmărit să pună mâna pe averea sa. Rodica Stănoiu nu a avut copii, însă ar avea doi nepoți.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase și senator PSD timp de trei mandate, a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat cauza oficială a decesului.

Moștenirea lăsată de Rodica Stănoiu

Din documentele testamentare ale Rodicăi Stănoiu reiese că Marius Calotă a fost desemnat beneficiar al mai multor bunuri, atât imobile, cât și mobile, dar și al unor active financiare.

Averea lăsată în urmă de fosta ministră este amplă, iar printre bunurile incluse în moștenire se află imobilul situat pe Șoseaua Pipera–Tunari, împreună cu toate bunurile mobile existente în locuință la data decesului. Este vorba despre tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, piese de mobilier din diferite perioade și stiluri, precum și obiecte din cristal, care alcătuiesc un patrimoniu personal deosebit. De asemenea, în testament este menționată separat și casa din Năvodari, transmisă cu tot cu bunurile aflate în interior la momentul decesului. 

