Data publicării: 13:09 26 Noi 2025

Ziua Națională: Slujba de Te Deum, oficiată în biserici 
Autor: Crişan Andreescu

Te Deum Foto: Arhiepiscopia Alba Iulia
 

Slujba de Te Deum va fi oficiată pe 1 Decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare.

"De Ziua Națională a României, luni, 1 Decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire) în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

Reamintim că în vederea cinstirii memoriei eroilor români a fost edificată și Catedrala Națională din București, cu hramurile Înălțarea Domnului - Ziua eroilor și Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

La Catedrala Națională, slujba de Te Deum va fi săvârșită începând cu ora 12:00", se arată într-un comunicat al Patriarhiei Române.

