Fotografiile șterse de Iulia Scântei, judecător CCR. Iată alături de cine apărea

Iulia Scântei s-a postat pe Facebook, în fotografii, alături de deputați și senatori din Republica Moldova și nu numai. Alături de aceștia se afla și Maia Sandu. Prezența judecătoarei Iulia Scântei în mijlocul politicii se pare că nu este doar una nepotrivită - fapt de care bănuim că și-a dat seama și aceasta, prin ștergerea fotografiilor, dar, conform sursei citate, care ne-a și transmis fotografiile de pe Facebook-ul acesteia, ar fi și una fără mandat din partea CCR.

”Am depus jurământul și am preluat mandatul de judecător la Curtea Constituțională cu încredere și responsabilitate. “Să respect”, “să apăr”, “ cu bună credință”, “fără părtinire” nu sunt simple cuvinte pentru mine, sunt ceea ce sunt eu și ce am credința că voi rămâne și pe durata mandatului de judecător constituțional. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încrederea să îmi acorde această mare responsabilitate și îi asigur că drepturile și libertățile individuale ale fiecărui cetățean vor fi apărate fără rest, prin fiecare vot al meu în Curtea Constituțională. Voi onora înalta demnitate în stat conferită de funcția de judecător CCR cu speranța că echilibrul și înțelepciunea vor aduce deciziilor CCR respect din partea tuturor, iar Curții Constituționale însăși credibilitate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” scria Iulia Scântei în 12 iunie pe Facebook. Aceasta este și ultima postare care apare pe Facebook-ul Iuliei Scântei.

Și totuși, imaginile șterse de pe pagina Iuliei Scântei nu par a fi de ajuns, dacă ne uităm că alte imagini, în care judecătoarea CCR este prezentă, au fost postate de către Alina Gorghiu în urmă cu o zi pe Facebook.

Plenul Senatului a numit-o, la începutul lunii mai, prin vot secret cu buletine, pe Iulia Scântei ca judecător la Curtea Constituţională a României. Iulia Scântei o înlocuiește pe Mona Pivniceru, al cărei mandat la CCR s-a încheiat în luna iunie.

În favoarea Iuliei Scântei au fost exprimate 76 de voturi ”pentru” şi 34 de voturi ”împotrivă”. Iulia Scântei este numită pentru un mandat de 9 ani.

Curtea Constituţională este compusă din nouă judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Dintre aceştia, trei sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de preşedintele României. Curtea se înnoieşte cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani.

Odată cu Iulia Scântei, a fost numit și procurorul Bogdan Licu, susținut de voturile din Camera Deputaților: ”Vreau să vă spun tuturor că este o onoare pentru mine să fiu aici, în faţa dumneavoastră. Despre mine pot să vă spun că sunt magistrat, am o vechime de peste 25 de ani în magistratură, am parcurs aproape toate etapele profesionale în cadrul Ministerului Public, de la procuror cu funcţie de execuţie până la prim-adjunct al procurorului general. În două situaţii am fost şi procuror general interimar, în anul 2016 pentru trei luni şi în anul 2019 pentru 10 luni. Am fost şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, vicepreşedinte la CSM şi sunt pregătit să preiau mandatul de judecător la Curtea Constituţională”, a afirmat Licu în plenul Camerei Deputaților.

