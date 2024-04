Cu ce se mândrește Sibiul. Principalele proiecte din județ, din fonduri europene. Aeroportul, cea mai mare investiție după revoluție

”Fără fonduri europene, Sibiul nu putea fi Capitala Culturii” a spus Cîmpean, adăugând că a menținut ”nivelul de activități culturale și, cu investiții consistente, am reușit să fim destinație turistică importantă, dar și o destinație culturală căutată. Consiliul Județean Sibiu are cel mai mare buget pentru cultură la această oră”.

Principalele investiții din Sibiu

Președinta CJ Sibiu a enumerat ultimele investiții majore din județ ce îmbunătățesc viața sibienilor, dar și a turiștilor, precum și ca celor care tranzitează județul. Astfel, aflăm că cea mai mare investiție făcută aici, după Revoluție, a fost în Aeroportul Internațional Sibiu, prin Programul Infrastructură Mare. Vorbim despre 64 de milioane de euro, iar construcția a fost gata în doar un an. În același timp, au fost reabilitați 650 de kilometri de drum județean. 18 școli din județ au fost complet modernizate și au fost construite centre sociale pentru copii din medii defavorizate.

Raluca Turcan, care este și ministru al Culturii, a declarat: ”Modelul cultural din Sibiu este unul căutat și în țară și în afara țării. Festivalul internațional de teatru este un eveniment care atrage foarte mulți profesioniști din afară, dar și public numeros din străinătate. Am urmărit în detaliu toate mecanismele dezvoltării unei comunități. Investițiile aduc investiții. La Sibiu, avem o viziune. Investim cu ochii la planurile pe termen lung și conectați la tot ce se întâmplă în jur”.

Educație și sănătate

”În pandemie, sistemul medical a fost asaltat, a fost o presiune fantastică. Dar pentru că ne-am mișcat bine, am reușit să achiziționăm aparatură, am creat condiții pentru digitalizarea sistemului etc. Toate au rămas. De altfel, toate soluțiile din perioada de criză ajută și acum. În educația din Sibiu am investit 100 de milioane de euro. Toate vor duce la o tânără generație mai pregătită” a mai spus Raluca Turcan.

Legat de investițiile din sănătate, la nivel local, Daniela Cîmpean a declarat că a ”primit telefoane de la medici sibieni plecați în străinătate după ce au auzit de noul spital din Sibiu. Aceasta este soluția să ne ținem acasă oamenii valoroși. Vă dau doar un exemplu, noul aparat angiograf de la Spitalul județean a însemnat o investiție de 7 milioane de lei”,

Toate investițiile au un singur scop, în viziunea Ralucăi Turcan – transformarea comunităților și prin aceasta păstrarea acasă a tinerilor și a profesioniștilor valoroși.

Pe de altă parte, antreprenorii locali și investitorii au nevoie de un mediu sigur și predictibil pentru a investi. Cosmin Vâlcu, manager SC „Conlan” SRL Sibiu, a declarat că a avut în Consiliul Județean Sibiu un partener foarte bun și au putut respecta împreună procedurile impuse de fondurile europene.

