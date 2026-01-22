€ 5.0936
Stiri

DCNews Stiri Donald Trump și Groenlanda. De ce reacționează bursele atât de violent la declarațiile politice
Data actualizării: 14:00 22 Ian 2026 | Data publicării: 13:55 22 Ian 2026

EXCLUSIV Donald Trump și Groenlanda. De ce reacționează bursele atât de violent la declarațiile politice
Autor: Dana Mihai

Guvernatorul Californiei crede că Trump va adopta un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda: E singurul lucru care cred că îl poate mișca Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Analistul economic Adrian Negrescu explică faptul că Donald Trump și-a temperat discursul dur privind Groenlanda pe fondul fragilității tot mai accentuate a piețelor financiare.

Adrian Negrescu atrage atenția că orice declarație sau amenințare politică poate declanșa reacții imediate din partea investitorilor și poate genera pierderi importante pe burse.

„Piețele financiare sunt extrem de fragile în acest moment. Sentimentul de nesiguranță în rândul investitorilor se accentuează și se traduce prin vânzări rapide și foarte volatile de acțiuni pe piețele internaționale”, explică analistul.

Potrivit acestuia, spre deosebire de crizele financiare anterioare, astăzi este suficient un simplu zvon sau o decizie neinspirată a unui politician cu greutate, precum Donald Trump, pentru ca investitorii să reacționeze instantaneu și să apese pe butonul „Sell”. Rețelele sociale nu fac decât să amplifice și să anticipeze aceste temeri, accelerând reacțiile de panică.

Citește și: Moment istoric la Davos: Donald Trump și liderii mondiali au semnat pentru Consiliul Păcii. Pe cine a lăudat președintele SUA / video

„O criză financiară majoră poate izbucni oricând, pentru că piețele sunt extrem de interconectate prin datorii și investiții. Dacă o singură bancă sau un fond de investiții important nu își mai poate onora plățile, efectele se propagă rapid, ca într-un joc de domino, în întreaga economie globală”, avertizează Negrescu.

În acest context, analistul consideră că temerile președintelui american sunt explicabile. Sfatul venit din partea mediului de business, din cercul de consultanți cu experiență, ar fi acela de a-și tempera elanul „reformator”, care nu face decât să sporească incertitudinile legate de tarife, de comerțul transatlantic și de relațiile economice dintre SUA și Europa, două dintre cele mai mari centre de putere economică ale lumii.

Trump, între strategie și spectacol

Adrian Negrescu îl descrie pe Donald Trump drept un „showman” politic, care își joacă adesea cărțile la cacealma.

„Dacă ne uităm atent la ultimele luni, observăm că foarte puține dintre deciziile anunțate cu mult zgomot s-au și materializat”, a zis el.

În opinia sa, Trump joacă pe mize foarte mari fără a avea întotdeauna instrumentele necesare pentru a duce aceste decizii până la capăt. În același timp, poziția tot mai fermă a Europei unite, care nu mai reacționează automat la amenințările cu tarife sau la discursul agresiv, marchează un moment important.

„Europa pare să nu mai fie intimidată de această politică de tip bullying practicată de Donald Trump în relațiile internaționale, iar acest lucru schimbă semnificativ dinamica jocului”, a zis Adrian Negrescu.

adrian negrescu
donald trump
investitori
groenlanda
