Raport de alertă: Un nou război: Franța vs. Germania. Răzvan Dumitrescu: Atenție! Totul e sub pretext ecologic

Un raport realizat de École de guerre économique (EGE) din Franța avertizează că fundațiile politice germane acționează ca agenți de influență externă. Cum? Prin finanțarea de campanii și grupuri anti-nucleare în Franța, cu efecte directe asupra securității energetice și economice.

În iunie 2023, EGE a publicat un raport intitulat „RAPORT D'ALERTE. Ingerence des fondations politiques allemandes & sabotage de la filiere nucleaire francais", adică „RAPORT DE ALERTĂ. Interferența din partea fundațiilor politice germane și sabotaj al industriei nucleare franceze”. Acolo se detaliază modul în care organizații afiliate partidelor politice din Germania folosesc rețele internaționale și fonduri publice federale pentru a influența politica altor state, inclusiv a Franței.

Potrivit autorilor, aceste fundații nu se limitează la activități educaționale sau culturale, ci finanțează ONG-uri, campanii civice și inițiative legislative în țări partenere. În Franța, sprijinul s-a îndreptat în special către grupuri de lobby anti-nuclear cu scopul de a influența dezbaterea publică și pentru a contribui la crearea unui climat politic nefavorabil industriei energetice nucleare.

Raportul spune că aceste acțiuni sunt posibile din cauza lipsei unui cadru european de control și monitorizare a finanțărilor transfrontaliere pentru fundații și ONG-uri. În opinia cercetătorilor, vulnerabilitatea permite ingerințe care pot afecta nu doar economia, ci și securitatea națională a statelor vizate.

„În lipsa unor măsuri ferme, aceste influențe externe pot continua să submineze capacitatea statelor membre de a-și apăra interesele strategice”, avertizează documentul.

Investigația EGE se bazează pe surse deschise și pe un raport anterior realizat de Comitetul de Intelligence Strategic pentru Souveranitate (CI2S) în 2023, care detalia cum „Germania finanțează slăbirea sectorului nuclear francez”.

Raportul vine pe fondul divergențelor persistente dintre Paris și Berlin în privința politicii energetice: Franța își apără investițiile în energia nucleară ca pilon al independenței energetice, în timp ce Germania promovează închiderea centralelor și tranziția accelerată către surse regenerabile.

Raportul poate fi consultat aici: https://media.dcnews.ro/other/202508/rapport_alerte_ingerence_fondations_67884400.pdf

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a comentat acest raport:

„Nu este can-can, e ceva foarte serios! Documentul la care fac referire ne ajuta sa intelegem mai bine un context general in care ne aflam si noi. Dar mai intai, cateva detalii despre autor, posibil mai putin cunoscut in Romania desi este o somitate! Christian Harbulot este un strateg francez recunoscut, specialist în intelligence economic și director al École de Guerre Économique (EGE) de la fondarea instituției în 1997 si pana acum.

A creat EGE împreună cu generalul Pichot-Duclos pentru a răspunde nevoii de formare în domeniul confruntărilor economice și strategiei de putere, în contextul globalizării și al războiului economic.

In IUNIE 2023 EGE a publicat un raport intitulat "RAPORT D'ALERTE. Ingerence des fondations politiques allemandes & sabotage de la filiere nucleaire francais". Adica, pe romaneste, "RAPORT DE ALERTĂ. Interferența din partea fundațiilor politice germane și sabotaj al industriei nucleare franceze”.

Documentul este vast, cu multe anexe, asa ca nu va voi plictisi si merg la cateva concluzii:

“Germania, după Fukushima 2011, a decis să iasă rapid din nuclear — peste 80% din populație o susținea, iar Merkel a anticipat programul Verzilor, consolidând tranziția către Energiewende (energiile regenerabile). Însă ieșirea din nuclear implică creștere masivă a prețului electricității, ceea ce amenință competitivitatea industrială germană față de Franța, care dispune de energie ieftină datorită nuclearului. Pentru Berlin, este de neacceptat ca industria franceză să aibă acest avantaj, și încearcă să îl submineze la nivel european și național, inclusiv prin lobby și blocarea accesului nuclearului la subvenții europene (taxonomie, fonduri BEI) sub pretext ecologic ”RETINETI exprimarea "PRETEXT ECOLOGIC”…..

“Manevre directe și indirecte, pe plan informațional și cognitiv. Fundațiile publică documente pentru public și decidenți, modifică percepția prin formare, consultanță, narative care demonizează politicile adverse (ex: nuclearul francez), susțin dezvoltarea de partide și rețele politice și stabilesc parteneriate cu alte organizații ostile. Acțiunile indirecte includ finanțarea grupurilor de lobby, ONG-uri care organizează proteste, campanii, advocacy, dând astfel „acoperire” operațiunilor germane sau colectând know-how politic și informațional.”

Asadar RAPORTUL DE ALERTA atragea atentia cu privire la actiuni prin intermediul unor fundatii despre care autorul spune ca au ca scop subminarea unui sector energetic francez, cel nuclear, la nivel european si national, din motive economice!

Sigur, in document este vorba despre FRANTA si GERMANIA, nu despre Romania! Cum insa domeniul energetic este vital pentru orice tara (nimic nu se misca in societate fara energie!) te poti intreba daca doar in Franta se petrec astfel de fenomene si doar in relatia Franta-Germania, mai ales intr-o perioada in care se adopta politici verzi, cu termene limita clare si la noi!

P.S.1. Raportul a provocat dezbateri și preocupări în Franța cu privire la suveranitate și influență externă, dar până la ora actuală nu a stârnit o reacție publică substanțială, oficială sau mediatică din partea germană. Discuția rămâne sensibilă, fiind un subiect de monitorizat pentru evoluții viitoare, mai ales dacă instituțiile franceze vor trece la implementarea recomandărilor (MIVILUDEFOPOLE) privind supravegherea fundațiilor politice străine.

P.S.2. Mai jos, coperta acestui raport si autorul, Christian Harbulot, pentru conformitate.

P.S.3. Nu stiu daca factorii decizionali din Romania citesc astfel de documente, le iau in serios, le inteleg si actioneaza in consecinta. Nu stiu si nu ma pronunt…”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News