Doi copii din Sibiu au căzut într-un pârâu. O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața, iar salvatorii îi caută fratele
Data publicării: 19:12 02 Feb 2026

Doi copii din Sibiu au căzut într-un pârâu. O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața, iar salvatorii îi caută fratele
Autor: Tiberiu Vasile

Doi copii din Sibiu au căzut într-un pârâu. O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața, iar salvatorii îi caută fratele Imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, luni, după ce a căzut într-un pârâu din apropierea locuinței. Echipajele de salvare îl caută acum pe fratele ei.

O tragedie a lovit comunitatea din Chirpău, județul Sibiu. O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu, iar autoritățile desfășoară căutări intense pentru fratele ei. Incidentul s-a petrecut luni, în jurul amiezii.

Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, sesizarea a venit în jurul orei 16:25. O minoră ar fi căzut în pârâu, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului.

Operațiunea de căutare a celuilalt copil continuă

”Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.

Întrucât, din informaţiile obţinute de către poliţişti a rezultat că fetiţa era însoţită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanşat verificări de urgenţă în vederea găsirii băiatului”, a transmis IPJ Sibiu.

Operațiunea de căutare a fratelui continuă pe raza localității Chirpăr, implicând echipe ale pompierilor, poliției și voluntari locali. 

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit tragedia. În timp ce salvatorii lucrează fără oprire, familia celor doi copii se află în stare de șoc.

Incident grav la săniuș: Doi minori, internați cu arsuri de gradele II și III
 

