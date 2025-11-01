Un copil de 13 ani care a mers la colindat de Halloween a înjunghiat un bărbat pentru că acesta nu a vrut să-i dea bomboane

Un copil de 13 ani care a mers la colindat în noaptea de Halloween a înjunghiat un bărbat chiar în curtea casei lui, deoarece acesta a refuzat să-l primească și să-i ofere bomboane.

Minorul a mers la colindat împreună cu doi prieteni. Când au ajuns la casa victimei, aceasta le-a reproșat că au mai fost o dată la el la colindat. Între ei s-a iscat un schimb de replici, iar copilul a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe bărbat în abdomen.

În vârstă de 41 de ani, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, unde i s-au oferit primele îngrijiri medicale.

Din fericire, minorul a fost prins de polițiști la scurt timp și se pare că acesta ar face parte dintr-o familie de interlopi.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nefericitul eveniment.