Grăsimea abdominală, efectul ascuns al fructelor de sezon. Bilic: E „prețul” plătit toamnei

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre efectele fructelor asupra greutății și sănătății și a subliniat că, deși fructele au nutrienți și antioxidanți benefici, ele conțin zahăr și calorii, așa că nu ar trebui considerate aliment de bază, ci mai degrabă desert, și pot contribui la acumularea de grăsime dacă sunt consumate în exces.

„Prețul toamnei

Pentru că suma viciilor rămâne constantă, vă anunț că am fost “lovită” de o nouă slăbiciune: nu mai plac cireșele, dar m-am îndrăgostit de struguri! Universul are umor, am căzut din lac în puț: strugurii au de 2 ori mai multe calorii decât cireșele și la cât de multă fructoză conțin, sigur ficatul meu s-a transformat în producător de vin

Degeaba îmi găsesc scuze că, vezi Doamne, nu beau alcool așa că trebuie să-mi iau resveratrolul din ceva. Degeaba îmi spun că atâta magneziu și minerale nu găsești în alt aliment. Degeaba aduc ca argument minunații acizii grași din sâmburii de struguri. Nici efectul lor tonic, nici beneficiile incontestabile la capitolul detox nu-mi liniștesc conștiința.

Pentru că știu și spun: fructele îngrașă, fructele nu sunt aliment de bază ci desert, fructele fac grăsime pe abdomen! Ei bine, ca în poezia lui Labiș, eu "mănânc și plâng, mănânc...", a scris Mihaela Bilic.

„ Natura nu e supărată pe mine pentru colăcelul de grăsime de pe burtă"

Mihaela Bilic își asumă plăcerea de a mânca struguri de sezon, chiar dacă acest lucru poate însemna puțină grăsime corporală. Medicul consideră că natura nu o pedepsește pentru răsfăț, ci îl acceptă ca pe un „preț” al toamnei.

„Cum să mă cert pentru ceva ce-mi place? Cum să mă învinovătesc că fac rău? Natura cu siguranță nu e supărată pe mine pentru colăcelul de grăsime de pe burtă, ea chiar se bucură că am făcut un pic de rezerve pentru iarna care va urma

Așa că am ales să-mi asum noua slăbiciune și consecințele răsfățului meu alimentar. Dacă ăsta e "prețul" plătit Toamnei, merită! Doar 2 luni pe an avem parte de cei mai parfumați și mai dulci struguri din lume, așa că o să mă bucur din plin de ei, chit că intru în hibernare ca un ursuleț și până la primăvară trăiesc doar din rezervele de grăsime pe care le dobândesc acum. Viață are alt gust cu Hamburg, căpșunică și ceasla!!", a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.